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Голикова: уровень смертности в 2020 году сильно вырос в России

17:00 11.12.2020 Фото: pixabay.com
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С сентября наблюдается рост заболевания коронавирусом.

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Рост общей смертности за 10 месяцев по РФ составил 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Голикова: уровень смертности в 2020 году сильно вырос в РоссииМогут пожаловаться на работу «скорой» на портале «Госуслуги» жители Новосибирской областиЕщё 821 новостей

Рост общей смертности за 10 месяцев по РФ составил 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Что касается роста общей смертности, за десять месяцев 2020 года по России в целом он составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%. При этом мы очень четко видим, что в отсутствии COVID-19, как минимум, 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности, а наоборот регистрировали бы существенное снижение показателей смертности", - сообщила она в ходе брифинга.

Источник: РИА Новости

смертность Татьяна Голикова
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От редакции

Как остановить пандемию?

Аноним, 11 декабря 2020 17:34
Ну еще бы! Из-за обычного ОРВИ чуть не сгубили страну и народ.

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