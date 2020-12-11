Сменилось руководство в туберкулезной больнице Новосибирска: медсестры жестоко издевались над детьми

В настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении двух медсестер.

В новосибирской детской туберкулезной больнице сменился руководитель

Назначен новый заведующий детской туберкулезной больницы (филиал Новосибирской туберкулезной больницы), где были зафиксированы случаи жестокого обращения с детьми, сообщила главврач Новосибирской областной туберкулезной больницы Анна Пятибратова журналистам в пятницу.

"У нас новый заведующий детской туберкулезной больницей, я хотела бы вам представить - Крошина Татьяна Сергеевна, врач-педиатр, организатор здравоохранения с большим стажем, сейчас заканчивает профподготовку по фтизиатрии", - сказала Пятибратова.

Она также сообщила, что в детской туберкулезной больнице пересмотрено штатное расписание - примерно в два раза, до 13 должностей, увеличен штат нянечек, появились должности воспитателей, активно ведется подбор персонала.

"Мы приняли в штат педагога-психолога, который будет заниматься как с детьми, так и с персоналом для предотвращения подобных ситуаций", - сказала она.

По ее словам, в детской туберкулезной больнице также будет дополнительно установлено более 15 камер видеонаблюдения.

Как сообщалось, прокуратура Новосибирской области выявила ряд нарушений в детской туберкулезной больнице по итогам проверки информации о жестоком обращении с детьми.

Установлено, что в лечебном учреждении находились 27 детей в возрасте до 7 лет, требующих присмотра и ухода, однако обслуживающего персонала не хватало (5 ставок нянь были вакантны). В ночное время (с 20 до 8 часов) малолетние дети оставались одни, без присмотра нянь.

Также сообщалось, в настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении двух медсестер, следственные органы СКР по Новосибирской области продолжают расследование уголовного дела в отношении руководства государственной областной новосибирской клинической туберкулезной больницы по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Источник: Интерфакс