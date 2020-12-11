Цены растут: подсчитал стоимость жилья в 2021 году Минстрой

Больше всего в 2021 году жилая недвижимость подорожает в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа.

Застройщики не хотят останавливать ввод жилья

В среднем по стране стоимость квадратного метра вырастет до 49 тыс. рублей, рассчитали чиновники.

Минстрой определил среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году. По расчетам ведомства, она составит 49,17 тыс. рублей. Об этом сказано в проекте приказа Минстроя, с которым ознакомились «Известия». Больше всего жилье подорожает в Москве и регионах Дальнего Востока, следует из документа. Снизятся цены только одном субъекте России: Бурятии. Застройщики убеждены, что рост стоимости жилья в 2021 году будет более значительным, чем рассчитывает Минстрой.

Растет, но не везде



Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по России на первое полугодие 2021 года составит 49 173 рубля. Об этом сказано в проекте приказа Минстроя «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости площади жилого помещения по субъектам РФ». Глава ведомства Ирек Файзулин должен подписать документ до конца этого года, говорят источники «Известий».

Из расчетов ведомства получается, что цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года. При этом рыночная стоимость определена и для каждого из 85 субъектов страны.

Больше всего в 2021 году жилая недвижимость подорожает в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа: Амурской, Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях. Цена квадратного метра в этих регионах вырастет на сумму от 8 тыс. до 9,5 тыс. рублей. В Якутии и Ленинградской области рост цен составит в пределах 4 тыс. рублей за квадрат.

В значительной части субъектов, по расчетам Минстроя, стоимость квадратного метра увеличится на 2–3 тыс. рублей. В их числе Севастополь, Санкт-Петербург, Камчатский край, Магаданская, Архангельская, Саратовская, Еврейская, Кемеровская, Томская, Свердловская, Тюменская области, Чукотка, Забайкальский и Красноярский края, ЯНАО, Удмуртия и Чувашия.

На 2 тыс. рублей или меньше цена квадратного метра вырастет в Республике Алтай, Хакасии, Марий Эл, Татарстане, Коми, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алтайской и Ставропольском краях, а также в Калужской, Иркутской, Вологодской, Псковской, Новосибирской, Нижегородской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Московской, Кировской, Ярославской, Астраханской, Волгоградской, Самарской, Пензенской областях, следует из проекта приказа.

В 34 субъектах цены на недвижимость сохранятся на нынешнем уровне, ожидают в Минстрое. В том числе в Туве, ХМАО, Башкирии, Карелии, Адыгее, Калмыкии, Крыму, Мордовии, Дагестане, Ингушетии, Омской, Курганской, Ульяновской, Оренбургской, Ростовской, Калининградской, Мурманской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Новгородской, Белгородской, Челябинской, Костромской, Курской областях, Пермском и Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Чечне, НАО.

одешевеет квадратный метр в 2021 году только в одном субъекте России — Бурятии. Его цена упадет с 78,18 до 61,26 тыс. рублей, считают чиновники.

Дешевле всего, по расчетам Минстроя, жилье будет стоить в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тыс. рублей.



В пресс-службе Минстроя оперативно не ответили на запрос «Известий» о методике расчета.

Непрозрачная разница

Застройщики убеждены, что рост стоимости жилья в 2021 году будет более значительным, чем по оценкам Минстроя. Об этом «Известия» сообщали ранее. По их расчетам, подорожание квадратного метра в новостройках будет выше инфляции и составит 12%, а в Москве дойдет до 20%. Специалисты объясняют такой прогноз повышенным спросом из-за льготой ипотеки под 6,5% и девальвацией рубля.

Формирование стоимости квадратного метра и в прогнозе Минстроя, и у застройщиков сегодня непрозрачны, сказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

— Лично у меня вызывает вопрос разницы стоимости квадратного метра жилья в различных регионах. Я понимаю, что есть субъекты со сложной логистической составляющей, куда затратнее проходить специальной технике и доставлять строительные материалы. Всё это ведет к удорожанию недвижимости. Но есть субъекты в одном федеральном округе, в одних условиях, а стоимость жилья может колебаться от 35 до 60 тыс. рублей за квадратный метр, — пояснил парламентарий.

По сравнению со вторым полугодием 2020 года норматив стоимости квадратного метра вырастет на 1,1%: с 48 634 до 49 173 рублей, заметила президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

— Методика оценки показателя средней рыночной стоимости должна быть открытой и позволять каждому субъекту повторить расчет Минстроя и удостовериться в правильности оценки, — считает эксперт.

Норматив Минстроя используется для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым они предоставляются на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета, в том числе военнослужащим, пояснил независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов. Поэтому сравнивать этот показатель с данными застройщиков некорректно.

— Думаю, что рост квадратного метра жилья в новостройках в следующем году будет в пределах 5%, — сказал эксперт.

Но в некоторых регионах он может быть меньше или вообще отсутствовать, допустил специалист.

Источник: Известия