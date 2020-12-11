Цены растут: подсчитал стоимость жилья в 2021 году Минстрой

В среднем по стране стоимость квадратного метра вырастет до 49 тыс. рублей, рассчитали чиновники.
Минстрой определил среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году. По расчетам ведомства, она составит 49,17 тыс. рублей. Об этом сказано в проекте приказа Минстроя, с которым ознакомились «Известия». Больше всего жилье подорожает в Москве и регионах Дальнего Востока, следует из документа. Снизятся цены только одном субъекте России: Бурятии. Застройщики убеждены, что рост стоимости жилья в 2021 году будет более значительным, чем рассчитывает Минстрой.
Растет, но не везде
Из расчетов ведомства получается, что цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года. При этом рыночная стоимость определена и для каждого из 85 субъектов страны.
Больше всего в 2021 году жилая недвижимость подорожает в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа: Амурской, Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях. Цена квадратного метра в этих регионах вырастет на сумму от 8 тыс. до 9,5 тыс. рублей. В Якутии и Ленинградской области рост цен составит в пределах 4 тыс. рублей за квадрат.
В значительной части субъектов, по расчетам Минстроя, стоимость квадратного метра увеличится на 2–3 тыс. рублей. В их числе Севастополь, Санкт-Петербург, Камчатский край, Магаданская, Архангельская, Саратовская, Еврейская, Кемеровская, Томская, Свердловская, Тюменская области, Чукотка, Забайкальский и Красноярский края, ЯНАО, Удмуртия и Чувашия.
На 2 тыс. рублей или меньше цена квадратного метра вырастет в Республике Алтай, Хакасии, Марий Эл, Татарстане, Коми, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алтайской и Ставропольском краях, а также в Калужской, Иркутской, Вологодской, Псковской, Новосибирской, Нижегородской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Московской, Кировской, Ярославской, Астраханской, Волгоградской, Самарской, Пензенской областях, следует из проекта приказа.
В 34 субъектах цены на недвижимость сохранятся на нынешнем уровне, ожидают в Минстрое. В том числе в Туве, ХМАО, Башкирии, Карелии, Адыгее, Калмыкии, Крыму, Мордовии, Дагестане, Ингушетии, Омской, Курганской, Ульяновской, Оренбургской, Ростовской, Калининградской, Мурманской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Новгородской, Белгородской, Челябинской, Костромской, Курской областях, Пермском и Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Чечне, НАО.
одешевеет квадратный метр в 2021 году только в одном субъекте России — Бурятии. Его цена упадет с 78,18 до 61,26 тыс. рублей, считают чиновники.
Дешевле всего, по расчетам Минстроя, жилье будет стоить в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тыс. рублей.
Непрозрачная разница
Застройщики убеждены, что рост стоимости жилья в 2021 году будет более значительным, чем по оценкам Минстроя. Об этом «Известия» сообщали ранее. По их расчетам, подорожание квадратного метра в новостройках будет выше инфляции и составит 12%, а в Москве дойдет до 20%. Специалисты объясняют такой прогноз повышенным спросом из-за льготой ипотеки под 6,5% и девальвацией рубля.
Формирование стоимости квадратного метра и в прогнозе Минстроя, и у застройщиков сегодня непрозрачны, сказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
— Лично у меня вызывает вопрос разницы стоимости квадратного метра жилья в различных регионах. Я понимаю, что есть субъекты со сложной логистической составляющей, куда затратнее проходить специальной технике и доставлять строительные материалы. Всё это ведет к удорожанию недвижимости. Но есть субъекты в одном федеральном округе, в одних условиях, а стоимость жилья может колебаться от 35 до 60 тыс. рублей за квадратный метр, — пояснил парламентарий.
По сравнению со вторым полугодием 2020 года норматив стоимости квадратного метра вырастет на 1,1%: с 48 634 до 49 173 рублей, заметила президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.
— Методика оценки показателя средней рыночной стоимости должна быть открытой и позволять каждому субъекту повторить расчет Минстроя и удостовериться в правильности оценки, — считает эксперт.
Норматив Минстроя используется для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым они предоставляются на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета, в том числе военнослужащим, пояснил независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов. Поэтому сравнивать этот показатель с данными застройщиков некорректно.
— Думаю, что рост квадратного метра жилья в новостройках в следующем году будет в пределах 5%, — сказал эксперт.
Но в некоторых регионах он может быть меньше или вообще отсутствовать, допустил специалист.
Источник: Известия