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Назвала надуманными новые санкции США против России Захарова

17:45 11.12.2020 Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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В конце ноября администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект санкций против 28 российских организаций.

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Захарова назвала надуманными новые санкции США против России

Новые санкции США в отношении России носят надуманный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован в пятницу, 11 декабря, на сайте ведомства.

«Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека», — говорится в сообщении.

Захарова также иронично указала, что американцы приняли решение о расширении санкций в отношении российских компаний и граждан 10 декабря — в День прав человека.

Ранее в этот день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новые антироссийские санкции США деструктивными и безосновательными.

Минфин США сообщил о расширении санкций против ряда лиц и компаний РФ 10 декабря. Новые ограничения коснутся двух россиян и шести российских компаний.

Правительство Великобритании также ввело санкции против граждан РФ. В список попали три россиянина.

При этом до объявления Вашингтоном о своем решении министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад к переговорам вместо односторонних санкций.

В конце ноября администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект санкций против 28 российских организаций.

санкции сша
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