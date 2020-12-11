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Снялась в "горячей" фотосессии для журнала Playboy биатлонистка Габриэла Коукалова

17:17 11.12.2020 Фото: CNN
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Деньги от продажи календаря пойдут в фонд поддержки людей с расстройством пищевого поведения, организованный спортсменкой.

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Биатлонистка Коукалова снялась в сессии для журнала Playboy

Одна из самых известных спортсменок Чехии, двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова, которая уже не выступает на лыжне, провела откровенную фотосессию в рамках подготовки благотворительного календаря журнала Playboy.

"Я женщина, и мне нравится быть красивой, – цитирует Коукалову издание CNN. – Я люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой. Очень важно принять свою физическую красоту, полюбить себя".

Деньги от продажи календаря пойдут в фонд поддержки людей с расстройством пищевого поведения, организованный спортсменкой: "Мы бы хотели собрать около 10 тысяч евро для моего фонда", – сказала биатлонистка.

биатлонистка фотосессия Габриэла Коукалова Playboy
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