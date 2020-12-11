Ядовитые пауки-каракурты начали массово мигрировать в Россию

Российский регион атаковали смертельно опасные пауки и змеи

В Ростовской области резко выросла численность ядовитых пауков-каракуртов и змей. По словам ученых, это произошло из-за значительных перемен в составе фауны и деятельности человека.

«Паук-каракурт из вида „черная вдова“ раньше встречался только на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива, но благодаря потеплению начал расселяться по всей территории области», — цитирует «Аргументы и факты» кандидата биологических наук Валерия Стахеева. Ученый подчеркнул, что распространению каракурта способствует и деятельность человека: этот смертельно опасный вид водится на свалках и в мусорных залежах. Каракурт может напасть на человека даже при случайном контакте. Его яд парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу, укус может привести к смерти.

В связи с повышением общей температуры климата в регионе более активно стали себя проявлять и змеи — они стали чаще заползать в жилые дома. Эксперты не исключают, что до жилья могут добраться даже ядовитые виды гадюк.

Ранее ученые предупреждали, что из-за глобального потепления тарантулы и другие членистоногие и насекомые из южной части России могут заполонить столичный регион. Уже сегодня в Московской области можно встретить ядовитых змей и паука-каракурта, однако вскоре их количество может стать критическим.

Источник: ura.news