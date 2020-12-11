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Первой площадке для выгула собак в Бердске быть! Получил грант на строительство общественник Сергей Рассказов, но нужна помощь жителей Северного микрорайона

17:25 11.12.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На участке планируют высадить деревья и организовать специальные приспособления для хозяев собак - совки и пакет для сбора фекалий животных. Но полученного гранта не хватит на всю задумку. Общественники нуждаются в любой посильной помощи.

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Кроме самодельных, в Бердске теперь появятся и настоящие площадки для выгула собак

Получил грант в 50 тыс. рублей общественник Сергей Рассказов под первую площадку для выгула собак в Северном микрорайоне Бердска. Об этом Сергей сообщил "Курьер. Среда. Бердск" 11 декабря. Напомним, накануне он получил землю и рассказал о своих планах, кто завлечет собачников на площадку. Это должны сделать кинологи, которые помогут дрессировать псов. Осенью 2020 года Рассказов стал одним из победителей конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее» с проектом «Организация площадки для выгула собак на территории микрорайона Северного Бердска».

- Мы получили грантовые деньги, и теперь стоит задача выполнить проект, - рассказал Сергей "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним также, на участке планируют высадить деревья и организовать специальные приспособления для хозяев собак - совки и пакет для сбора фекалий животных. Но полученного гранта не хватит на всю задумку. Сумма гранта - 50 тысяч рублей, а нужно 150 тысяч рублей.

Идея создания площадки возникла у жителей Северного, когда они вместе с общественной организацией "Зеленая миля" Рассказова убирали свалку на участке рядом с гаражами и трассой. Его и решили преобразить с пользой. Теперь Сергею нужна помощь жителей, чтобы реализовать проект. Это нужно сделать до февраля - таковы условия гранта.

- Основные материалы для земляных работ и ограждения закуплены. Мы приглашаем к участию жителей Северного микрорайона. Возможно, кто-то сможет помочь транспортом, своими силами, строительным инструментом, информационной поддержкой, нам любая помощь нужна, - отметил Сергей.

Сергей Рассказов и с общественной организацией "Зеленая миля" приглашает принять участие жителей Северного микрорайона в создании площадки для выгула собак. Вы можете оказать любую посильную помощь. Тел. Сергея - +7 913 904-13-12.

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