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Убил любимую и ее 9-летнего братика разъяренный "Отелло"

18:12 11.12.2020 Фото: стоп-кадр оперативной съемки
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Во время ссоры злоумышленник нанес оппонентке множество ударов в область головы, убив ее, после чего переместил тело погибшей в ванну.

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В Краснодарском крае местный житель подозревается в убийстве сожительницы и ее малолетнего брата

Следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю в отношении 32-летнего жителя города Армавира возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата с особой жестокостью (ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что фигурант с девушкой проживали в съемной квартире в одном из многоквартирных домов на улице Розы Люксембург в городе Армавире. По версии следствия, днем 10 декабря 2020 года между подозреваемым и сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры злоумышленник нанес оппонентке множество ударов в область головы, убив ее, после чего переместил тело погибшей в ванну. Затем злоумышленник на автомобиле направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью совершил убийство 9-летнего брата погибшей. После произошедшего подозреваемый прибыл в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся.

По поручению исполняющего обязанности руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова на места происшествий выехали следственные группы из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.

В настоящее время на местах происшествий продолжают работать сотрудники следственного управления СКР по краю. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор доказательственной базы и установление местонахождения подозреваемого. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления СКР по краю. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: kuban.sledcom.ru

убийство
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