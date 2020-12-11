Школьный сторож отказалась от должности главы поселка после победы на выборах

Также свои кандидатуры на выборы выдвигали действовавший глава 62-летний атаман Сибирского войскового казачьего общества Артур Лен и директор хозуправления.

Женщина-сторож отказалась от должности главы поселка в Омской области

Сторож школы из Омской области Надежда Чекмарева, избранная три дня назад главой Новоомского поселения, отказалась от должности, сообщил местный депутат Александр Дождиков.

Также свои кандидатуры на выборы выдвигали действовавший до выборов глава 62-летний атаман Сибирского войскового казачьего общества Артур Лен и директор хозуправления.

В администрации Омского района, избирательной комиссии Омской области и администрации Новоомского сельского поселения отказались комментировать итоги выборов. В школе поселка Новоомский подтвердили, что Чекмарева действительно работает в школе сторожем, но "заявление еще не писала".

"Надежда Чекмарева подала в совет заявление о том, что не готова занимать должность главы Новоомского сельского поселения. Будет объявляться новая процедура выборов", — написал Дождиков в "Одноклассниках".

Как сообщил замглавы Новоомского поселения Михаил Дикун, на данный момент до инаугурации нового главы поселением управляет Артур Лен, который, согласно информации на сайте поселения, работал на этом посту несколько сроков с 2002 года.

Новоомское сельское поселение образовано в 2006 году, в его состав входят четыре населенных пункта — деревни Калачево, Путинцево, станция Фадино, поселок Новоомский. Расстояние от Омска до поселка — шесть километров. Во всех четырех населенных пунктах, образующих Новоомское сельское поселение, живут около шести тысяч жителей.

Источник: РИА Новости