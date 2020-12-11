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Умер из-за коронавируса кинорежиссер Ким Ки Дук

18:05 11.12.2020 Фото: kinopoisk.ru
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Ким Ки Дук родился в 1960 году в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто, вскоре семья переехала в Сеул. В 17 лет он устроился рабочим на завод, через три года ушел в армию. После этого собирался стать священником, но увлекся живописью и отправился в Париж изучать изящные искусства.

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Умер кинорежиссер Ким Ки Дук
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер из-за коронавируса кинорежиссер Ким Ки ДукУшел из жизни руководитель фабрики «Синар» Алексей ЕлезовЕщё 582 новостей

Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после коронавируса, сообщает Delfi. Ему было 59 лет.
По неофициальной информации, он планировал купить дом в в Юрмале и оформить вид на жительство, но не пришел на запланированную встречу. Коллеги стали его разыскивать, но процесс затруднился из-за правил по защите личных данных.
Ким Ки Дук родился в 1960 году в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто, вскоре семья переехала в Сеул. В 17 лет он устроился рабочим на завод, через три года ушел в армию. После этого собирался стать священником, но увлекся живописью и отправился в Париж изучать изящные искусства.

Некоторое время Ким Ки Дук ездил по Европе с выставками своих картин. В 1993 году он получил награду Института сценаристов за сценарий к ленте "Художник и преступник, приговоренный к смерти". За этим последовали еще несколько сценарных работ, после чего он попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм "Крокодил".
За этим последовали работы "Дикие животные", "Отель "Птичья клетка"", "Реальный вымысел" и другие.
В прошлом году Ким Ки Дук возглавил жюри основного конкурса Московского международного кинофестиваля. Там в программе "Мастера" он представил свой фильм "Человек, пространство, время и снова человек".
Также он председательствовал в жюри Сочинского международного кинофестиваля и рассказал, что съемки его следующего фильма пройдут в России.
Ким Ки Дук — обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", а также награды Каннского фестиваля за фильм "Ариран".

режиссер скончался Ким Ки Дук
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