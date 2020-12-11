Умер звезда киноэпопеи "Вечный зов" Николай Иванов

Николай Иванов служил в ТЮЗе Петербурга

Народный артист России Николай Иванов умер в возрасте 77 лет, сообщается на странице Санкт-Петербургского ТЮЗ им. А. А. Брянцева в "ВКонтакте".

Отмечается, что артист скончался после продолжительной болезни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

"Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни — театру", — говорится в сообщении.

Дата и место прощания будут объявлены позже.

Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 году. С начала 1960-х годов снимался в кино. Артист запомнился зрителям по ролям в таких картинах как "Сошедшие с небес", "Красная палатка", "О любви", однако наибольшую известность получил благодаря главной роли в сериале "Вечный зов". В 1992 году получил звание Народного артиста России.