11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умер звезда киноэпопеи "Вечный зов" Николай Иванов

18:28 11.12.2020 Фото: vk.com
0

Народный артист России скончался после продолжительной болезни на 78-м году жизни.

% name% title
Николай Иванов служил в ТЮЗе Петербурга
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Негде хоронить в Бердске: Места на кладбище хватит на 2 годаУмер звезда киноэпопеи "Вечный зов" Николай ИвановЕщё 584 новостей

Народный артист России Николай Иванов умер в возрасте 77 лет, сообщается на странице Санкт-Петербургского ТЮЗ им. А. А. Брянцева в "ВКонтакте".

Отмечается, что артист скончался после продолжительной болезни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

"Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни — театру", — говорится в сообщении.
Дата и место прощания будут объявлены позже.

Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 году. С начала 1960-х годов снимался в кино. Артист запомнился зрителям по ролям в таких картинах как "Сошедшие с небес", "Красная палатка", "О любви", однако наибольшую известность получил благодаря главной роли в сериале "Вечный зов". В 1992 году получил звание Народного артиста России.

артист звезда сердечная недостаточность скончался Николай Иванов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Легко объёмные снежинки из бумаги на Новый год 2021
19:50 11-12-2020
Легко объёмные снежинки из бумаги на Новый год 2021
БердскНегде хоронить в Бердске: Места на кладбище хватит на 2 года
19:43 11-12-2020
Негде хоронить в Бердске: Места на кладбище хватит на 2 года
Уволили «Красу Росгвардии» после видео в Instagram. Зависть?
19:30 11-12-2020
Уволили «Красу Росгвардии» после видео в Instagram. Зависть?
Больно ли делать губы
19:20 11-12-2020
Больно ли делать губы
Попался на взятке в $100 тыс. высокопоставленный полицейский
19:10 11-12-2020
Попался на взятке в $100 тыс. высокопоставленный полицейский
Гороскоп на завтра, субботу 12 декабря 2020 года: Тельцам следует быть осторожнее и сдержаннее в финансовых делах
18:50 11-12-2020
Гороскоп на завтра, субботу 12 декабря 2020 года: Тельцам следует быть осторожнее и сдержаннее в финансовых делах
Мертвым нашли пропавшего без вести подростка. Его искали 10 дней
18:45 11-12-2020
Мертвым нашли пропавшего без вести подростка. Его искали 10 дней
Умер звезда киноэпопеи "Вечный зов" Николай Иванов
18:28 11-12-2020
Умер звезда киноэпопеи
Как изменится оформление пенсии, заявление Мишустина
18:20 11-12-2020
Как изменится оформление пенсии, заявление Мишустина
Что выплатили безработным в пандемию и на детей: их число выросло в 5 раз с начала 2020 года в Новосибирской области
18:18 11-12-2020
Что выплатили безработным в пандемию и на детей: их число выросло в 5 раз с начала 2020 года в Новосибирской области