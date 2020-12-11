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Мертвым нашли пропавшего без вести подростка. Его искали 10 дней

18:45 11.12.2020 Фото: СКР
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Тело нашли в лесу в окрестностях поселка Тимирязевское. Назначена судмедэкспертиза для установления причин смерти.

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Пропавший томский подросток найден мертвым. СК возбудил дело

В Томске найдено тело подростка. Он ушел из дома в конце ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Тело 17-летнего Георгия найдено в Кировском районе Томска, сообщили в региональном управлении СК РФ 11 декабря.

Молодой человек вышел из дома днем 30 ноября и не вернулся. Его поисками занимались волонтеры «Лизы Алерт».

Тело нашли в лесу в окрестностях поселка Тимирязевское. Именно в этом районе его последний раз зафиксировали камеры наружного наблюдения.

При внешнем осмотре на теле не нашли признаков насильственной смерти. «Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели», — уточнили в СК.

Ранее уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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