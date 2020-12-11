11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Попался на взятке в $100 тыс. высокопоставленный полицейский

19:10 11.12.2020 Фото: pixabay.com
0

МВД по Крыму начало по этому факту служебную проверку. СК возбудил уголовное дело.

% name% title
Высокопоставленный ялтинский полицейский попался на взятке в $100 тыс.

Уголовное дело возбуждено против врио замначальника следственного отдела УМВД России по Ялте, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова в пятницу.

Установлено, что полицейский решил получить взятку в ходе проверки возможных нарушений при постановке на кадастровый учет земельных участков, приобретенных гражданкой соседнего государства. Роль посредника он предложил знакомому адвокату. По данным следствия, деньги были переданы после вынесения отказа в возбуждении уголовного дела.

"Посредник получил 100 тысяч долларов США (что составило по курсу Центрального банка России свыше 7,7 млн рублей) и передал их врио замначальника следственного отдела УМВД России по Ялте. Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ", - отметила Постнова.

В отношении полицейского расследуется дело о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч.6 ст.290), а в отношении адвоката - о посредничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

МВД по Крыму начало по этому факту служебную проверку.

адвокат в особо крупном размере взятки кадастровый учет полицейский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не могут не брать взяток?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Легко объёмные снежинки из бумаги на Новый год 2021
19:50 11-12-2020
Легко объёмные снежинки из бумаги на Новый год 2021
БердскНегде хоронить в Бердске: Места на кладбище хватит на 2 года
19:43 11-12-2020
Негде хоронить в Бердске: Места на кладбище хватит на 2 года
Уволили «Красу Росгвардии» после видео в Instagram. Зависть?
19:30 11-12-2020
Уволили «Красу Росгвардии» после видео в Instagram. Зависть?
Больно ли делать губы
19:20 11-12-2020
Больно ли делать губы
Попался на взятке в $100 тыс. высокопоставленный полицейский
19:10 11-12-2020
Попался на взятке в $100 тыс. высокопоставленный полицейский
Гороскоп на завтра, субботу 12 декабря 2020 года: Тельцам следует быть осторожнее и сдержаннее в финансовых делах
18:50 11-12-2020
Гороскоп на завтра, субботу 12 декабря 2020 года: Тельцам следует быть осторожнее и сдержаннее в финансовых делах
Мертвым нашли пропавшего без вести подростка. Его искали 10 дней
18:45 11-12-2020
Мертвым нашли пропавшего без вести подростка. Его искали 10 дней
Умер звезда киноэпопеи "Вечный зов" Николай Иванов
18:28 11-12-2020
Умер звезда киноэпопеи
Как изменится оформление пенсии, заявление Мишустина
18:20 11-12-2020
Как изменится оформление пенсии, заявление Мишустина
Что выплатили безработным в пандемию и на детей: их число выросло в 5 раз с начала 2020 года в Новосибирской области
18:18 11-12-2020
Что выплатили безработным в пандемию и на детей: их число выросло в 5 раз с начала 2020 года в Новосибирской области