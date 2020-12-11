Уволили «Красу Росгвардии» после видео в Instagram. Зависть?

Анна Храмцова связала увольнение с личной неприязнью со стороны коллег. Они утверждают, что она обнародовала внутренние помещения своей работы.

Храмцова пока не знает, чем будет заниматься дальше

«Красу Росгвардии» уволили из ведомства после видео в Instagram. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Храмцова.

По её словам, она лишилась должности в свердловском управлении Росгвардии после того, как выложила в соцсеть сторис, на которой были запечатлены служебные помещения. При этом Храмцова связала увольнение с личной неприязнью со стороны коллег.

«Уволили, потому что им так нужно было, кому-то дорогу перешла. Причина увольнения была плёвой: съёмки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц».

Девушка сообщила, что после победы в конкурсе красоты сослуживцы стали относиться к ней хуже.

«Стало больше завистников, узнали о моем хобби, занятии спортом, поэтому задались целью выжить со службы... Вот у них и получилось».

Храмцова пока не знает, чем будет заниматься дальше. «Говорит Москва» направила запрос в Росгвардию по поводу инцидента, но пока не получила ответа.

Анна Храмцова получила известность после победы в первом всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии». За девушку проголосовали более 57 тысяч человек.