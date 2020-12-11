Негде хоронить в Бердске: Места на кладбище хватит на 2 года

Фото: Где может быть новое место под кладбище?

19:43 11.12.2020 Фото: Где может быть новое место под кладбище?

Для того, чтобы в дальнейшем не создавать коллапс, необходимо уже сейчас искать землю под захоронения, решили депутаты и озадачили этим исполнительную власть.

Депутаты Михаил Гоголь и Елена Бороздина на заседании комитета

Комитет по бюджету горсовета Бердска обсудил вопрос о перспективах и проблемах городского кладбища. В настоящее время в городе существует серьезная проблема нехватки земли для захоронения. Оставшейся земли хватит еще на полтора-два года, причем этот участок граничит с территорией приюта для животных «Надежда».

Для того, чтобы в дальнейшем не создавать коллапс, необходимо уже сейчас искать землю под захоронения.

В той стороне, куда можно расширять кладбище, находятся частные земельные участки, поэтому, как отметил председатель Совета депутатов Владимир Голубев, необходимы пути решения вопроса на областном уровне.

Депутаты дали поручение директору бердского управления ЖКХ Максиму Совбанову проработать вопрос и выйти к депутатам с предложениями, сообщает пресс-центр мэрии 11 декабря.