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Грабили автомобили, киоски и кафе четверо подростков полгода в Новосибирске

20:05 11.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Руководил "бандой" 25-летний новосибирец. За доказанные 33 эпизода грабежей все получили сроки.

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Суд вынес приговор

В Новосибирске вынесен приговор пяти фигурантам, четверо из которых несовершеннолетние, в совершении серии краж, сообщили 11 декабря старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Собранные следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым подросткам в возрасте от 14 до 16 лет, а также их совершеннолетнему 25-летнему соучастнику. Они признаны виновными в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а,б,в" ч. 2 ст. 158, п. "а" ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п.п. "а,б," ч. 2 ст. 158, п. «в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

По данным следствия, четверо подростков и 25-летний молодой человек в период с мая по октябрь 2019 года совершили 33 эпизода преступлений против собственности на территории Дзержинского и Октябрьского районов города Новосибирск.

Фигуранты дела, в ночное время суток, похищали аккумуляторные батареи из автомобилей, которые не были оборудованы сигнализацией, а также, путем разбития окон, проникали в киоски по продаже овощей и фруктов, откуда похищали имеющиеся внутри денежные средства. Похищенные аккумуляторные батареи преступники продавали, а вырученными и похищенными средствами распоряжались по своему усмотрению.

Кроме того, фигуранты данного уголовного дела совершили несколько краж с проникновением в помещение магазинов и кафе.

Установленный в ходе следствия ущерб гражданам и юридическим лицам составил более 200 000 рублей.

Объем уголовного дела составил 25 томов.

Приговором суда двое несовершеннолетних приговорены к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, 25-летний молодой человек приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с обиванием наказания в колонии общего режима, в отношении двух других несовершеннолетних фигурантов суд назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 год и 6 месяцев.

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