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Данные о выплате от Путина 10 000 рублей на детей в декабре появились на Госуслугах. Смотрите видео

20:20 11.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Подразумевается, что президент объявит об этой мере поддержки на большой пресс-конференции на 17 декабря. Впрочем, информация о выплате исчезла с портала на следующий день.

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Россияне рассчитывают на продление выплаты в 10 000 рублей

В сети появились слухи о том, что в декабре родителям детей в возрасте до семи лет поступит единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Подразумевается, что Владимир Путин объявит об этой мере поддержки на следующей неделе в рамках большой пресс-конференции, запланированной на 17 декабря, передает runews24.ru.

В социальных сетях россияне обсуждают вероятность новой меры поддержки населения, связанной с ограничениями, введенными в стране из-за пандемии. Пользователи сообщают о том, что ранее на сайте Госуслуг появилась информация о выплате на детей от 0 до 7 лет, однако на следующий день эти опции были удалены из меню. В техподдержке приложения сообщают, что информация была размещена на сайте по ошибке.

При этом некоторые граждане полагают, что на следующей неделе Владимир Путин объявит о новой выплате. Также поступали заявления о полученных из ПФР подтверждении планов по пособиям. Отметим, что пользователи сообщали также и об отрицательных ответах. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Ранее в правительстве поднимался вопрос о новой мере финансовой поддержки населения, но речь тогда шла о выплате на детей до 18 лет, об окончательном решения по этому вопросу не сообщали. Депутаты Госдумы, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", тоже ратуют за дополнительные выплаты семьям с детьми к Новому году.

10 000 рублей выплаты семьям с детьми меры поддержки слухи
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