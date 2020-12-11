Деньги умерших постояльцев дома ветеранов заставила вернуть в бюджет прокуратура Новосибирска

С 2017 года на счетах соцучреждения находился почти один миллион рублей, не унаследованных родственниками.

Новосибирское соцучреждение обязали перечислить в бюджет почти миллион рублей

Прокуроры обязали новосибирское социальное учреждение пополнить бюджет на сумму около миллиона рублей в качестве выморочного имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области 11 декабря.

Прокуратура Заельцовского района организовала проверку учреждения социального обслуживания. Выяснилось, что сотрудники Новосибирского дома ветеранов открыли в кредитном учреждении лицевые счета, чтобы оказывать услуги по присмотру и уходу за проживающими в учреждении пожилыми людьми и инвалидами. С 2017 года на этих счетах находился почти один миллион рублей, не унаследованных родственниками умерших граждан, которые ранее жили в нем.

Эти деньги, как невостребованное наследниками выморочное имущество, не перечислили в доход государства. Прокуратура внесла руководителю учреждения представление. После этого организация в полном объеме перечислила в федеральный бюджет деньги.