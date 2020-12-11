Попал на видео убивший возлюбленную и ее 9-летнего брата пропавший бизнесмен

Правоохранители его ищут. Не исключено, что Акшин Гусейнов мог покончить с собой.

Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире попал в объектив камеры

Следователи и полиция ищут Акшина Гусейнова, который признался в убийстве двоих человек и даже предоставил доказательства своей вины в своих видеообращениях в социальных сетях. Гусейнов снимал ролики прямо на месте преступления и публиковал их. Первой жертвой стала его возлюбленная Виктория Макарова, он заподозрил ее в измене, затем расправился с ее 9-летним братом.

Акшин Гусейнов записал видеообращение на месте убийства, на фоне тела своей девушки, с которой расправился с особой жестокостью. Его речь при этом была спокойной и связной, мужчина даже нашел себе оправдание.

Акшин Гусейнов, подозреваемый в двойном убийстве: «Убил я ее не из-за измены. Убил я ее, потому что понимал, что обратного пути нет».

Жертвой 32-летнего предпринимателя стала 26-летняя Виктория Макарова, они встречались. Как говорят знакомые, это были свободные отношения: постоянно вместе не жили.

Галина Дмитриенко, бабушка Гусейнова: «Ой, Викочка, милая. Она такая худенькая была. Они приходили на этой неделе».

Бабушка вероятного убийцы узнала том, что случилось, от журналистов. Говорит, что не спала с пяти утра и предчувствовала беду. Женщина не знает, был ли Гусейнов ревнивым, передает НТВ.

Галина Дмитриенко: «Это у них уже третья или четвертая квартира. Я его просила: „Акшинчик, покажи мне, где вы живете. Я как бабушка должна знать“».

В квартире, где произошло убийство, работают следователи и криминалисты. В ванной нашли предмет, похожий на отвертку. Но одной жертвы Гусейнову показалось мало. Он также расправился с 9-летним братом своей девушки. Дима был дома один, поскольку знал своего «дядю», то впустил его. После этого душегуб отправился в поселок Джубга Туапсинского района, бросил там машину недалеко от моря и скрылся — это видно на записи с камеры видеонаблюдения. На его поиски брошены все силы полиции.

Три года назад Гусейнов с отличием окончил экономический факультет Кубанского университета. Его фирма занимается строительством и организацией праздников. Также у него свой пейнтбольный клуб. Погибшая с братом часто там бывали.

Соседи: «Знать не знала, видели, гуляли с собачкой, а потом она пропала и не видели. Ужас. Жуть просто. Расстроились».

Не исключено, что Акшин Гусейнов мог покончить с собой.

