Доступность лекарств от коронавируса и скорость прибытия "скорой" в регионах приказал выяснить Путин

Речь идет о наличие препаратов в аптеках и больницах, а также доступность бесплатных препаратов для граждан, которые лечатся от COVID-19 на дому.

Путин поручил выяснить, насколько в регионах доступны лекарства от COVID-19

Президент Владимир Путин поручил Общероссийскому народному фронту провести выборочный мониторинг ситуации, связанной с оказанием медицинской помощи больным COVID-19, в частности, выяснить, насколько доступны лекарства для инфицированных. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

«Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» провести выборочный мониторинг ситуации, связанной с оказанием медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в сообщении.

В поручении отмечается, что особое внимание следует обратить на наличие лекарств, необходимых для лечения больных коронавирусом, в аптеках и больницах, а также доступность бесплатных препаратов для граждан, которые лечатся от COVID-19 на дому.

Кроме того, в поручении идёт речь о соблюдении сроков прибытия к больным коронавирусом бригад скорой помощи, наличии у медорганизаций транспорта, деятельности ситуационных центров по взаимодействию граждан и медиков, и своевременности специальных соцвыплат, а также правильность исчисления их размера.

Доложить об исполнения поручения необходимо до 15 декабря, затем докладывать раз в две недели.