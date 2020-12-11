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Недосчитается 120 млн рублей бюджет-2021 Бердска из-за снижения налогов в пандемию

21:47 11.12.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Кроме того, область уменьшила отчисления городу. На эту сумму уменьшатся городские расходы. В чем придется ужаться, решат депутаты на декабрьской сессии.

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На заседании депутатского комитета

Депутаты горсовета Бердска активно готовятся к последней в 2020 году сессии. На заседаниях депутатских комитетов они рассматривают вопросы из повестки.

В частности, заслушали проект городского бюджета на 2021 год. Начальник управления финансов и налоговой политики города Евгений Шмендель об уменьшении доходов в прогнозируемом периоде. Это обусловлено, в основном, за счет снижения плановых назначений по налогам (НДФЛ с дивидендов и от организаций, работающих в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях, связанных с пандемией COVID-19), что является существенным для городского бюджета.

Помимо снижения собственной доходной базы, предварительно снижены поступления из регионального бюджета. По сравнению с бюджетом 2020 года, на 2021 год общие расходы снижены почти на 120 млн рублей, сообщает пресс-центр мэрии Бердска.

COVID-19 бюджет налог Евгений Шмендель
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