Взвинченные цены на продукты проверяет во всех регионах Генпрокуратура

В правительстве ранее отметили, что объективных предпосылок для роста цен на продукты питания в стране на данный момент нет.

Генпрокуратура поручила проверить обоснованность роста цен на продукты

Генпрокуратура России 11 декабря поручила проверить во всех регионах обоснованность роста цен на продукты.

Как сообщается на сайте ведомства, зафиксирован необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.

Таким образом, прокурорам субъектов поручено вместе с антимонопольными органами провести работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

В Генпрокуратуре заверили, что будут решительно реагировать на необоснованные случаи роста цен на продукты.

В правительстве ранее отметили, что объективных предпосылок для роста цен на продукты питания в стране на данный момент нет.

Президент России Владимир Путин 9 декабря на совещании по экономическим вопросам заявил, что рост цен на базовые продукты питания в стране нельзя списывать на пандемию коронавируса.