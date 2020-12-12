Меню на Новый 2021 год Быка: три блюда, которые привлекут удачу

Без салатов не обходится практически ни одно торжество, и в наступающем 2021 году близких и друзей можно порадовать оригинальным рецептом, который придется по душе как гостям, так и самому покровителю — Белому Быку.

Правильно подобранное праздничное меню улучшит не только настроение гостей, но и поможет привлечь удачу

Правильно подобранное праздничное меню улучшит не только настроение гостей, но и поможет привлечь удачу. На наступающий праздник стоит приготовить три блюда, которые оценит Бык и обязательно проявит благосклонность.

Новогодняя ночь не обходится без праздничного стола, на котором можно встретить разные лакомства. Белый Металлический Бык обязательно оценит старания хозяек, поэтому эксперты рекомендуют приготовить три блюда, которые помогут привлечь удачу на весь 2021 год. Кроме того, задобрить нового покровителя поможет и украшение жилища в те цвета, которые придутся по душе Быку.

Праздничный салат

Без салатов не обходится практически ни одно торжество, и в наступающем 2021 году близких и друзей можно порадовать оригинальным рецептом, который придется по душе как гостям, так и самому покровителю — Белому Быку. Вес и количество продуктов определяется с учетом количества гостей.

Продукты:

копченая курица;

шампиньоны;

морковь;

яйца;

сыр;

чернослив;



грецкие орехи;чеснок;майонез;соль и перец.

Как приготовить:

Промытые грибы промыть и нарезать ломтиками, пожарить на сковороде со сливочным или растительным маслом. Орехи измельчить, чернослив нарезать кусочками, мясо курицы — кубиками, натереть сыр. Морковь и яйца отварить, натереть на терке. После все ингредиенты кладут слоями: грибы; курица, часть чернослива с орехами, морковью и чесноком, желтки, вновь орехи с черносливом и тертый сыр. Каждый слой промазывают майонезом, не забывая соль и перец по вкусу. Последний слой выкладывают из белков, а затем посыпают свежей зеленью.

Куриные шашлычки

Мясные блюда также могут присутствовать на новогоднем столе, однако предпочтение стоит отдать птице или кроличьему мясу. Любимые многими шашлыки можно приготовить и в духовке по оригинальному рецепту.

Продукты:

пара куриных грудок;

банка консервированных ананасов;

соевый соус, кетчуп, соль, сахар и специи по вкусу;

слайс корня имбиря;

половина стакана апельсинового сока.

Приготовление:

Натереть имбирь, смешать его с сахаром, соком апельсина, соевым соусом и кетчупом. Нарезать мясо и ананасы на небольшие кусочки. Мясо поместить в маринад на полчаса, затем надеть на деревянные шпажки, чередуя с ананасом. Выложить шпажки с шашлыком на противень с подсолнечным маслом. Поместить в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса.

Десерт

Без лакомств на праздничном столе не обойтись, однако не все любят проводить на кухне часы, чтобы приготовить что-то вкусненькое. Тем не менее существует множество вкусных рецептов, на которые не нужно тратить много времени.

Продукты:

350 мл молока;

пакетик желатина;

стручок ванили;

цедра апельсина;

столовая ложка миндального ликера.

Соус:

200 г свежих ягод;

3 столовых ложки темного бальзамического уксуса;

столовая ложка сахара.

Приготовление:

Желатин залить 100 мл холодного молока, оставить на 15 минут для набухания. Цедру апельсина на терке, стручок ванили разрезать пополам и достать из нее семечки. В оставшееся молоко добавить сахар, апельсиновую цедру, стручок ванили и ванильные семечки. Довести все вместе до кипения и снять с огня.

В готовую смесь добавить желатин и подогреть до его растворения желатина. Снять с огня, процедить, разлить по формочкам.

Для соуса ягоды пересыпать сахаром и обжарить на сковороде пару минут. Добавить уксус, перемешать, снять с огня и дать настояться 5 минут.

Формочки на пару секунд опустить в горячую воду, перевернуть и выложить на сервировочное блюдо. Сверху полить соусом.

Каждый из этих рецептов украсит новогодний стол и порадует как близких, так и гостей. Тем, кто хочет привлечь внимание покровителя 2021 года, стоит украсить стол не только вкусными блюдами, но и поставить фигурку Быка на видное место, а рядом разместить блюдечко и отложить часть угощений.

Источник: dailyhoro.ru