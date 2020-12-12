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Как и куда правильно вложить деньги в 2021 году, чтобы заработать

23:00 12.12.2020 Фото: pixabay.com
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Категорически не рекомендуется: становиться клиентами интернет-казино; верить обещаниям владельцев финансовых пирамид.

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При наличии небольшого собственного капитала рекомендуется не бояться и открыть свой собственный бизнес

В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие граждане задумываются, как сохранить и приумножить свои сбережения грамотно и без риска. Не имея специального финансового образования, сложно решить такой вопрос без экспертов. В интернете постоянно размещаются подборки советов для будущих инвесторов.

Какие способы вложения денег считаются самыми перспективными в 2021 году

Большинство специалистов в области инвестиций советуют:

приобрести акции солидных предприятий;
вложить сбережения в золото;
купить недвижимость;
инвестировать в существующий надежный бизнес;
вложить деньги в интересный новый бизнес – стартап;
открыть свое дело;
потратить средства на образование детей или свое собственное.

Категорически не рекомендуется:

становиться клиентами интернет-казино;
верить обещаниям владельцев финансовых пирамид.

Кратко о некоторых доходных вложениях

Для человека, не имеющего опыта в обращении с ценными бумагами, работы на бирже, не знающего понятий котировок, опционов, фюьчерсов и ПИФов, лучше не рисковать и не вкладывать свои деньги в акции. Доходность таких вложений – от 10 до 20%, а старые солидные предприятия гарантируют прибыльность не более 5% годовых. Для специалистов биржевых операций акции – выгодный товар, на их перепродаже они могут зарабатывать до 100% годовых. Неопытные инвесторы рискуют не только ничего не заработать, но и быстро потерять свои деньги.

Наиболее понятным способом сохранить деньги и заработать на них является покупка золота. Оно никогда не обесценивается, не портится, может храниться любое время, не занимает много места.

Можно поступить таким образом:

купить золотые слитки, лучше всего в банке, придется заплатить налог 18%;
открыть в банке «золотой счет», слитки на руки не выдаются, а числятся за клиентом, в этом случае налог не платится, но есть недостаток – вклад не страхуется;

купить золотые монеты, заработать на них довольно сложно, продать коллекционарм – большая проблема.

Покупка золота может рассматриваться как наиболее безопасный способ сохранить сбережения.

Специалисты считают, что покупка недвижимости в условиях экономического кризиса не может быть надежным способом заработать, так как в тяжелые времена коммерческая недвижимость не пользуется спросом, а цены на жилье резко падают.

Привлекательными в настоящее время считаются инвестиции в новые развивающиеся проекты – стартапы. Здесь важно выделить реальные предложения, связанные с производством продукции. Вложить деньги и получить долю в прибыли в этом случае всегда выгодно.

При наличии небольшого собственного капитала рекомендуется не бояться и открыть свой собственный бизнес. В 2021 году самым выгодным будет работа в сфере услуг и информационных технологий.

Источник: 1rre.ru

2021 год как и куда вложить деньги коронавирус прибыль
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