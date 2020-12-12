Королева Елизавета II провела свою первую виртуальную аудиенцию

Перед экраном компьютера Елизавета II сидела в белом платье и своем любимом жемчужном ожерелье.

Перед экраном компьютера Елизавета II сидела в белом платье и своем любимом жемчужном ожерелье

До чего дошла техника: королева Елизавета II из-за коронавируса начала проводить виртуальные аудиенции.

В марте 2020 года британская королева и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп переехали в Виндзорский замок. Оттуда по видеочату она поприветствовала послов, которые прибыли в Букингемский дворец.

Перед экраном компьютера Елизавета II сидела в белом платье и своем любимом жемчужном ожерелье. Это была ее первая онлайн-аудиенция с послом Венгрии Ференцем Кумином, послом Грузии Софи Кацарава и послом Восточного Тимора — Жилем да Коста.

Также известно, что в этом году впервые за 33 года Елизавета II и принц Филипп не будут проводить рождественские праздники с семьей в Сандрингемском дворце.

Источник: hochu.ua