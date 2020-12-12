12.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Эксперты назвали оптимальный размер сбережений на черный день

23:45 12.12.2020 Фото: Рublic Domain Pictures
0

Те, кто пережил несколько волн кризиса, и обесценивание своих сбережений, не могут себя заставить вновь откладывать на черный день. Каждый день, наполненный неудовлетворением своей жизнью, для них считается черным.

% name% title
Копить деньги может научиться каждый, даже очень бедный человек

Сбережение и накапливание средств являются главными проблемами многих жителей России, живущих фактически от зарплаты до зарплаты, и не имеющих возможность удовлетворить свои самые минимальные финансовые потребности. Эксперты же уверяют, что копить деньги может научиться каждый, даже очень бедный человек.

 Сколько денег нужно откладывать на черный день

Основы финансовой грамотности привиты далеко не всем жителям государства, так как такого понятия в прошлом веке фактически не существовало. Люди зарабатывали деньги и тратили их на конкретные цели. Копить средства было принято на приобретение бытовой техники, на отдых или развлечения, но впоследствии понятие сбережений стало устаревшим и не популярным.

Причиной эксперты называют нестабильную экономическую ситуацию в стране: те, кто пережил несколько волн кризиса, и обесценивание своих сбережений, не могут себя заставить вновь откладывать на черный день. Каждый день, наполненный неудовлетворением своей жизнью, для них считается черным. И проблема здесь уже психологического характера.

Эксперты в свою очередь говорят о важности финансовой грамотности в жизни каждого человека, стремящегося к улучшению окружающих его условий и личностному росту. Сбережения являются одним из основных правил в данном направлении. Откладывать на черный день или на исполнение мечты они советуют как минимум 10% ежемесячного дохода человека или целой семьи. И это будут деньги «неприкосновенные», то есть те, которые нельзя тратить на удовлетворение ежесекундных прихотей.

Каким должен быть размер сбережений на черный день по правилам финансовой грамотности

Специалисты советуют на черный день в доме хранить сумму, равную среднему размеру расходов человека или семьи за полгода. Например, если зарплата составляет 40 тысяч рублей в месяц, но тратит человек всего 30 тысяч, то финансовой подушкой безопасности для него будут 180 тысяч рублей, спрятанные в закрома.

Черным днем можно назвать потерю стабильного заработка или места работы, утрату трудоспособности по объективным или субъективным причинам, переезд. Наличие накоплений позволит даже в самых стрессовых ситуациях чувствовать себя более уверенным и готовым к грамотному решению возникших проблем.

Психологи подтверждают, что полгода после стрессовой ситуации человеку необходимы для того, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам и начать действовать в них. И накопленных средств должно хватить на поддержание привычного уровня жизни, чтобы решить трудности удалось без особых личностных потерь.

Источник: 1rre.ru

как накопить копить деньги научиться копить откладывать деньги сбережения
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы умеете копить деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Эксперты назвали оптимальный размер сбережений на черный день
23:45 12-12-2020
Эксперты назвали оптимальный размер сбережений на черный день
Новогодние утренники-2021: список ограничений, можно ли прийти родителям?
23:30 12-12-2020
Новогодние утренники-2021: список ограничений, можно ли прийти родителям?
Как и куда правильно вложить деньги в 2021 году, чтобы заработать
23:00 12-12-2020
Как и куда правильно вложить деньги в 2021 году, чтобы заработать
«Кожемякинский монстр»: как 35-летний Владимир Захарёнок на своем дне рождения изнасиловал и убил 18-летнюю Ирину Трофимову 1
22:56 12-12-2020
«Кожемякинский монстр»: как 35-летний Владимир Захарёнок на своем дне рождения изнасиловал и убил 18-летнюю Ирину Трофимову
Меню на Новый 2021 год Быка: три блюда, которые привлекут удачу
22:45 12-12-2020
Меню на Новый 2021 год Быка: три блюда, которые привлекут удачу
Найден способ, уничтожающий коронавирус за секунды
22:44 12-12-2020
Найден способ, уничтожающий коронавирус за секунды
Можно ли получить налоговый вычет за взносы в частный пенсионный фонд
22:30 12-12-2020
Можно ли получить налоговый вычет за взносы в частный пенсионный фонд
Заявление ПФР: Водителям-инвалидам срочно-срочно нужно оформить разрешение на бесплатную парковку на Госуслугах - срок до 31 декабря 2020 1
22:20 12-12-2020
Заявление ПФР: Водителям-инвалидам срочно-срочно нужно оформить разрешение на бесплатную парковку на Госуслугах - срок до 31 декабря 2020
Беззащитные пассажиры такси: страховые выплаты пострадавшим пассажирам такси могут увеличить
22:00 12-12-2020
Беззащитные пассажиры такси: страховые выплаты пострадавшим пассажирам такси могут увеличить
Названа категория малоимущих, которым грозит существенная денежная поддержка. Какое условие?
21:59 12-12-2020
Названа категория малоимущих, которым грозит существенная денежная поддержка. Какое условие?