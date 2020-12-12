Эксперты назвали оптимальный размер сбережений на черный день

Те, кто пережил несколько волн кризиса, и обесценивание своих сбережений, не могут себя заставить вновь откладывать на черный день. Каждый день, наполненный неудовлетворением своей жизнью, для них считается черным.

Копить деньги может научиться каждый, даже очень бедный человек

Сбережение и накапливание средств являются главными проблемами многих жителей России, живущих фактически от зарплаты до зарплаты, и не имеющих возможность удовлетворить свои самые минимальные финансовые потребности. Эксперты же уверяют, что копить деньги может научиться каждый, даже очень бедный человек.

Сколько денег нужно откладывать на черный день

Основы финансовой грамотности привиты далеко не всем жителям государства, так как такого понятия в прошлом веке фактически не существовало. Люди зарабатывали деньги и тратили их на конкретные цели. Копить средства было принято на приобретение бытовой техники, на отдых или развлечения, но впоследствии понятие сбережений стало устаревшим и не популярным.

Причиной эксперты называют нестабильную экономическую ситуацию в стране: те, кто пережил несколько волн кризиса, и обесценивание своих сбережений, не могут себя заставить вновь откладывать на черный день. Каждый день, наполненный неудовлетворением своей жизнью, для них считается черным. И проблема здесь уже психологического характера.

Эксперты в свою очередь говорят о важности финансовой грамотности в жизни каждого человека, стремящегося к улучшению окружающих его условий и личностному росту. Сбережения являются одним из основных правил в данном направлении. Откладывать на черный день или на исполнение мечты они советуют как минимум 10% ежемесячного дохода человека или целой семьи. И это будут деньги «неприкосновенные», то есть те, которые нельзя тратить на удовлетворение ежесекундных прихотей.

Каким должен быть размер сбережений на черный день по правилам финансовой грамотности

Специалисты советуют на черный день в доме хранить сумму, равную среднему размеру расходов человека или семьи за полгода. Например, если зарплата составляет 40 тысяч рублей в месяц, но тратит человек всего 30 тысяч, то финансовой подушкой безопасности для него будут 180 тысяч рублей, спрятанные в закрома.

Черным днем можно назвать потерю стабильного заработка или места работы, утрату трудоспособности по объективным или субъективным причинам, переезд. Наличие накоплений позволит даже в самых стрессовых ситуациях чувствовать себя более уверенным и готовым к грамотному решению возникших проблем.

Психологи подтверждают, что полгода после стрессовой ситуации человеку необходимы для того, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам и начать действовать в них. И накопленных средств должно хватить на поддержание привычного уровня жизни, чтобы решить трудности удалось без особых личностных потерь.

Источник: 1rre.ru