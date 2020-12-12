Нумерология по дате рождения: Что означает ваша дата появления на свет?

С помощью легких расчетов вы сможете узнать, какая судьба предначертана вам и вашим близким, а также раскрыть тайны характера окружающих вас людей.

Как рассчитать нумерологию рождения

Как рассчитать нумерологию рождения? Требуются несложные математические действия, на основании которых делается расшифровка результата, позволяющая узнать не только особенности характера человека, но и его сильные и слабые стороны, предназначение и возможные трудности на жизненном пути.

В нашем материале мы привели популярные методики расчета и раскрыли значение чисел. Используя эти методы, вы сможете узнать, какая судьба предначертана вам и вашим близким, а также раскрыть тайны характера окружающих вас людей.

Значение чисел в нумерологии рождения

Значение числа 1.

Люди-«единицы» – яркие личности, готовые в любой момент встать у руля власти. Лидеры от природы, эти личности умеют добиваться желаемого. Они амбициозны, решительны, упрямы и своенравны. Не боятся брать ответственность за случившееся. Везде и во всем видят свое главенство и успех.

Значение числа 2.

«Двойка» – символ гармонии. Возможно, по этой причине люди, принадлежащие к этому числу, предпочитают везде и всюду находить компромисс. Любят мир. По натуре – истинные дипломаты. Имеют больше женских черт характера, чем «единички». Эти личности талантливы от природы. Благодаря хорошему воображению нередко становятся музыкантами, писателями, дизайнерами, художниками, актерами кино или театра.

Значение числа 3.

Люди-«тройки» предпочитают самосовершенствоваться. Порой у этих личностей на саморазвитие уходит вся жизнь. Однако большое количество энергии, к сожалению, они тратят впустую. Поставленных целей добиваются далеко не всегда. Творческие люди от природы, они предпочитают выражать себя больше в искусстве, чем в работе. И зачастую это у них хорошо получается.

Значение числа 4.

Это число наделяет своих «подопечных» непростым характером. «Четверки» имеют свой взгляд на каждую ситуацию и готовы его отстаивать. Не боятся говорить правду. Негативная реакция, которая за этим может последовать, для них тоже не страшна. Как, впрочем, и осуждение со стороны людей. Эти личности часто конфликтуют. Успокоиться и примириться с обстоятельствами им помогают цвета: синий, зеленый, серебро и индиго.

Значение числа 5.

«Пятерки» обожают приключения. Причем настолько сильно, что даже своей главной целью в жизни они ставят испробовать все на собственной коже. Мнения и суждения меняют легко. Благодаря этому способны быстро переключиться с одного дела на другое безо всякого сожаления. Начинать все с начала для них – не проблема.

Значение числа 6.

Люди-«шестерки» – очень добрые, гуманные. Они всегда поступают по-человечески. Стараются никого не обижать ни в отношениях, ни в обществе. Жертвовать собой ради других – для них удовольствие. Живут долго и счастливо.

Значение числа 7.

Цифра 7 говорит о том, что в судьбу человека часто вмешиваются высшие силы. Они оберегают счастливчика, наделяют его особым везением, помогают легко и быстро преодолеть неприятности. Впрочем, сами «семерки» к этому факту относятся спокойно. Свои желания и цели подопечные числа 7 предпочитают скрывать. Характер у них сложный, противоречивый.

Значение числа 8.

Люди, покровительницей которых считается цифра 8, подвижны, интеллектуально и духовно развиты. Нередко они достигают успеха на спортивном поприще. Любят заниматься эзотерическими практиками, стремятся узнать смысл бытия. Привлекают внимание других людей благодаря своей искренности и жизнелюбию.

Значение числа 9.

Цифра 9 в астрологии – символ Марса, а эта наука тесно переплетена с нумерологией. Поэтому человека можно смело назвать подопечным «красной» планеты. Что это дает? В первую очередь, много проблем, с которыми личности приходится справляться с самого раннего детства. Настоящие борцы по природе, они готовы сутками отстаивать свои интересы. Однако стремления к выполнению поставленной цели им тоже хватает с лихвой. Люди с твердым, волевым и решительным характером всегда добиваются того, чего пожелают.

Ноль в нумерологии рождения

Люди, которые пытаются рассчитать код дня рождения в нумерологии, часто интересуются, почему в отчетах отсутствует число 0. Оно действительно имеет значение, однако в прогнозах встречается редко.

Все дело в том, что код рассчитывается путем сложения многозначных чисел. Так, «25» превращается в «7», поскольку «2+5=7». А, например, число «1987» аналогично становится сначала «25», а после «7». То есть повтор сложения повторяется до тех пор, пока из многозначной цифры не получится однозначная. Когда это происходит, процесс подсчета завершается.

Ноль в нумерологии рождения

Если же брать ноль, то «0+0» будет все равно «0». Если в результате получилось число с ним на конце, например, «20» или там «100», то они сокращаются до первой цифры. Опять же потому, что «2+0=2», а «1+0+0=1». Складывать подобным образом нет никакого смысла, поэтому ноль чаще всего просто отбрасывается в сторону.

Расчет нумерологии судьбы по дате рождения

Перед тем как рассчитать нумерологию рождения, нужно понять, для чего это вообще делается. На самом деле, на основе полученных данных можно построить «карту судьбы». Она дает возможность заглянуть в будущее, узнать о тех радостях и проблемах, которые предстоит пережить человеку. Вносить в эту «карту» рекомендуется все цифры, полученные после расшифровки имени личности, чисел достижений, жизненных преград и даты рождения.

Нумерологическая «карта судьбы» требуется тем людям, которые постоянно занимаются саморазвитием. Она поможет им приоткрыть глаза, а также позволит оценить правильно те объекты и ситуации, которые окружают в настоящий момент. А также увидеть слабости и сильные стороны личности. Будет способствовать правильному выбору жизненного пути.

Попытавшись рассчитать нумерологию по году рождения и дате, вы сможете указать те направления, которые человеку следует развивать в первую очередь. Числа откроют глаза на знаки судьбы, которые отправляет ему в помощь Вселенная. Они помогут узнать собственные жизненные задачи, поставить правильные цели, быстрее добиться желаемого. Прибегнув к нумерологическому методу, вы сумеете лучше управлять своей жизнью, карьерой и деньгами.

Именно в цифрах скрываются вибрации, проходящие через тело людей и Вселенную. Каждая эмоция, поступок, мысль вибрирует. Следовательно, нумерология – «золотой ключ» к пониманию сущности человека, развитию у него эзотерических способностей, установлению хороших отношений с другими людьми.

Рассчитать код по дате рождения в нумерологии несложно. Нужно только сложить все числа, указанные в дате рождения, до однозначного числа.

К примеру, человек родился 29.11.1968 года.

В результате сложения получается сумма:

2+9+1+1+1+9 +6 +8 =37.

Превращаем двухзначное число в однозначное:

3+7=10.

1+0=1.

Следовательно, число рождения человека – «1».

Нумерология по времени рождения.

Чтобы рассчитать нумерологию по дате рождения и времени, нужно повторить вышеописанный процесс. После чего к полученному числу прибавить время, в которое родился человек. Оно не обязательно должно быть точным до секунды. В принципе, достаточно знать только час. При этом округлять нужно в меньшую сторону. Так, если вы появились на свет между 14 и 15 часами дня, то указывать при расчете следует цифру 14.

Пример: человек родился 20.02.1990 года в 16.48. Получается: 2+0+0+2+1+9+9+0+1+6+4+8=42.

Сокращаем: 4+2=6.

Следовательно, число рождения – «6».

Нумерология по дате рождения в квадрате Пифагора

Квадрат Пифагора помогает составить психологический портрет человека. Расчет производится по дате рождения. Метод, также именуемый Психоматрицей, был придуман знаменитым греческим математиком. С помощью этого способа можно узнать об уровне интеллекта, качествах и силе характера, способности к работе, сохранности здоровья и прочих особенностях, присущих определенному человеку.

Квадрат Пифагора

Чтобы вы могли лучше понять, как рассчитать нумерологию рождения, приведем пример.

Допустим, человек родился 09.03.1987 года. Расчет следует проводить так:

На бумаге написать числа дня и месяца появления на свет. То есть: 0903. Сложить их: 9 + 3 = 12 (нули отбросили за ненадобностью). 1 + 2 = 3.

Так же вычислить число года рождения: 1 + 9 + 8 + 7 = 25.

Сложить оба полученных числа: 3 + 25 = 28. Это первая цифра, необходимая для работы.



Сократить первую рабочую цифру: 2 + 8 = 10. Это вторая.Теперь нужно из первого рабочего числа вычесть первую цифру из даты рождения, умноженную вдвое. То есть: 28 - (0 × 2) = 28. Если вы родились, например, 28-го числа, то вычислять нужно так: 28 – (2 × 2) = 24. Это третья цифра.Теперь следует суммировать предпоследнее число. В нашем случае это: 2 + 8 = 10.

Теперь необходимо построить таблицу. В первой строке указать цифры даты рождения. Они должны располагаться последовательно. Во вторую нужно вписать числа, полученные в результате расчета.

На заметку: однозначные числа нужно записывать с нулем в начале. То есть не просто «2», а «02». В нашем примере все цифры двухзначные.

Теперь, когда получены нужные данные, необходимо посчитать, сколько раз каждое из чисел встречается в математической таблице. Выписать на листочек:

один – 1 1 1;

два – 2 2;



тройка – 3;четверка – 4;пять – нет;шесть – отсутствует;семерка – 7;восьмерка – 8 8;девятка – 9 9.

Следующий шаг – нарисовать квадрат (согласно таблице Пифагора – см. фото выше)

Нумерология по дате рождения: график жизни

Еще один интересный метод, созданный также Пифагором, – составление графика жизни. Древний ученый в свое время предсказывал с его помощью исход сражений. Сегодня этот способ используют для предсказания того, как будет складываться жизнь человека.

Основные нумерологические положения просты:

использовать для толкования числа от 0 до 9;

проводить отсчет необходимо, начиная от года рождения;

длительность каждого этапа – 12 лет.

График жизни – некая система координат. Вертикаль – последовательность однозначных чисел (от 0 до 9), горизонталь – отсчет 12-летних периодов. Жизненные циклы представлены в виде восходящих или нисходящих линий. В первом случае они символизируют процветание, во втором – цикл застоя и упадничества.

Рассчитаем жизненный график для человека, родившегося 25.12.1988 года:

Перемножим числа дня, месяца и года появления на свет. То есть: 25 × 12 × 1998 = 596 400. Это индивидуальный код личности. Каждая цифра из суммы вычислений – определенный жизненный период, имеющий длину в 12 лет.

Построим график жизненной активности человека. Заполним ось X следующим способом: 1988 (год рождения) + 12 лет. В нашем примере точки будут расположены так: первая – 1988, вторая – 2000, третья – 2012, четвертая – 2024 и так далее. Узнать, что означает каждый из периодов, можно будет на следующем этапе расчетов.

Теперь возвращаемся к первому числу, у нас это 596 400. Внизу диаграммы жизни у нас указаны года, а слева, по вертикали, – цифры от 0 до 9. Сейчас мы должны их объединить. Для этого нужно взять первое число из полученной суммы, в нашем случае – 5, и поставить его над годом рождения, то есть над цифрой 1988. Вторую (это 9) уже следует поставить над 2000 годом. Третью (6) – над 2012. Продолжать до конца.

В результате вы увидите, в какие годы вас ждут взлеты, а в какие – падения.

Как быть долгожителям.

Индивидуальный цифровой код обычно состоит из пяти-шести чисел. Приблизительный максимум, на который он рассчитан, – 72 года. Людям, которым исполнилось больше лет, следует после последней цифры из числового кода писать первую. Дальнейший расчет производить согласно инструкции выше. Согласно нумерологии, все жизненные этапы повторяются с завидной периодичностью. Поэтому действовать подобным образом можно до бесконечности.

Расчет предназначения по дате рождения

Согласно нумерологии, человек может перерождаться и проживать заново 50–100 раз. При этом каждый раз перед ним будут определенные «домашние» задания, без которых невозможно двигаться дальше:

Украл что-нибудь в той жизни – верни в этой.

Бросил в 13-м веке возлюбленную, сейчас жди – прилетит бумеранг.

Жаловался в прошлый раз, что жизнь плохая, живя сейчас, молись, чтобы не убили.

Перед каждым человеком в нынешнем перевоплощении стоит задача отработать долги, получить новые навыки, набраться опыта. Предназначение ≠ дело по душе ≠ продвижение по карьере. Это задача или, если хотите, миссия, которую высшие силы ставят перед личностью. Узнать его – значит, понять, для чего вы вообще родились: просто так или с определенной целью.

Чтобы узнать жизненную задачу, нужно просуммировать цифры даты рождения. Допустим, вы родились 22.07.1965 года. Запишем эти цифры на листочек и посчитаем:

2+2+0+7+1+9+6+5=32.

3+2=5.

Чтобы понять свое предназначение, необходимо руководствоваться собственными интересами и чувствами. Подумать, нравится ли то, что сейчас происходит в жизни, желаете ли вы делать именно то, что хотите, или нет. А также, правильные ли цели перед вами стоят.

Далее рекомендуется отпустить внутренние зажимы, избавиться от ограничений и предрассудков. Поскольку, чувствуя себя словно в тисках, счастья вы никогда не обретете. Еще один важный момент – научиться думать нестандартно, осознанно.

В нумерологии каждый человек – это серый луч. А вы начните сиять полным спектром белого.

Постарайтесь не зависеть от различных зависимостей: нелюбимой работы, доходов, родственников. Обретите, наконец, внутреннюю свободу.

Теперь, когда вы знаете, как рассчитать нумерологию по времени рождения и дате, воспользуйтесь полученными знаниями, чтобы узнать и реализовать свое предназначение. Не ждите чуда! Никто вам не преподнесет «техническое задание» на блюдечке с голубой каемочкой. Вы сами должны его разработать. И именно в тот момент, когда почувствуете в этом особую необходимость. Не невольте себя! Без внутренней свободы вы будете воплощать в жизнь чужие цели, а не свои собственные. И эти «чужаки» будут паразитировать на вас же.

Источник: chronos.mg