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Это невероятно! Огромный зеленый метеор пронесся над морем, подобно падающей Луне

17:20 12.12.2020 Фото: znaj.ua
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Яркий метеор оставлял отражение в воде, подобные по силе лунному отражению.

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На кадрах, снятых с борта корабля, видно, что яркий метеор оставлял отражение в воде

На кадрах, снятых с борта корабля, видно, что яркий метеор оставлял отражение в воде.

Просто за окном все еще 2020 год — возле австралийского штата Тасмания, который является островом, можно было увидеть невероятное. Так, в среду, 18 ноября, в небе над островом пролетел яркий зеленый метеорит.

Небесное представление удалось снять камере на исследовательском корабле RV Investigator. Об этом стало известно благодаря сообщению гособъединения научных и прикладных исследований Австралии CSIRO.

"То, что мы увидели при просмотре видеозаписи, поразило нас: размер и яркость метеорита были невероятными", - рассказал член экипажа судна Джон Хупер.

На кадрах, снятых с борта корабля, видно, что яркий метеор оставлял отражение в воде, подобные по силе лунному отражению. Явление было снято, когда корабль RV Investigator находился в Тасмановом море примерно в 100 км к югу от побережья Тасмании.

Стоит также напомнить нашим читателям весьма интересную историю - молодому парню 33 лет из Индонезии посчастливилось стать миллионером весьма неожиданным способом. Богатство упало на него в прямом смысле слова — прямо с неба.

Джошуа Хутагалунг выручил за метеорит 1,8 млн американских зеленых. Космическое везение свалилось на обычного семьянина, парень живет в небольшом поселке в Северной Суматре. На его дом упал довольно редкий метеорит, возраст которого составляет 4,5 миллиарда лет.

Источник: znaj.ua

кадры луна метеор метеорит Тасмания явление Джон Хупер Джошуа Хутагалунг CSIRO
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