Боб каре 2020-2021: Варианты стрижек и кому подходит

В 1915 году с легкой руки знаменитой танцовщицы Айрин Касл появилась стрижка Боб. Сразу скажем, что эта бродвейская дива уже носила революционное по тем временам Каре.

Красивая, а главное правильно подобранная стрижка может кардинально изменить внешность девушки и сделать ее более привлекательной

Красивая, а главное правильно подобранная стрижка может кардинально изменить внешность девушки и сделать ее более привлекательной.

Предлагаем узнать, какая стрижка Боб 2021 подойдет именно вам, и какие варианты такой прически предлагают для 2021 года ведущие стилисты-парикмахеры, диктующие моду.

Стрижка Боб 2021: антитренды стрижек

Прежде всего предлагаем ознакомится и антитрендами стрижек на 2021 год:

Как появилась стрижка Боб

В течение столетий женщина с остриженной головой была изгоем в обществе.

Во многих странах таким образом даже наказывали за серьезные провинности, поэтому отсутствие косы было отличительным признаком преступниц.

Однако ситуация изменилась в преддверии прошлого века, когда все больше представительниц прекрасного пола стали бороться за свою независимости.

Стремясь к равенству с мужчинами, они стали носить брюки и делать короткие стрижки. Чаще всего подобные смелые эксперименты позволяли себе представительницы богемы.

Так в 1915 году с легкой руки знаменитой танцовщицы Айрин Касл появилась стрижка Боб. Сразу скажем, что эта бродвейская дива уже носила революционное по тем временам Каре. Однако она ее не устраивала, так как мешала девушке танцевать фокстрот.

Тогда она вооружилась ножницами и укоротила свою прическу. Новая стрижка Айрин сразу же привлекла внимание американских модниц, а затем ее стали носить и европейские красавицы.

Изначально такая прическа мало чем отличалась от Каре. Однако в середине прошлого века появилось множество причесок на ее основе.

Современная стрижка Боб 2021 также может быть в самых разных вариациях.

Среди них каждая женщина может подобрать модель, которая подойдет к ее форме лица, типу волос и стилю в одежде.

Классический Боб в 2021 году

Итак, мы уже выяснили, что Боб был создан на основе Каре. Поэтому совсем неудивительно, что эти две стрижки часто путают. Однако у их классических вариантов есть достаточно существенные различия.

Прежде всего, это касается наличия челки.

У классического Каре она прямая, достаточно густая и достигает до линии бровей.

У Боба в его традиционном исполнении челки нет. Волосы разделяются на пробор, как правило, боковой, и пряди в прилицевой зоне обрамляют личико по обе стороны от него, создавая силуэт треугольника.

Стрижка Боб 2021: Кому подходит

Конечно, волосы обладают способностью отрастать. Однако никто не хочет пусть даже несколько недель ходить с прической, которая выставляет напоказ недостатки внешности или добавляет возраста.

Это значит, что перед тем, как идти в салон, следует взвесить все за и против и определить, подойдет ли конкретно вам, та или иная стрижка Боб.

Причем если другие стрижки подбирают к форме лица и к фигуре, то в случае стрижки Боб большое разнообразие вариантов позволяет выбрать прическу к типу волос.

Это значит, что на вопрос, кому подойдет стрижка Боб 2021, можно смело ответить, что всем без исключения. Главное найти мастера, который обладает техникой ее создания и поможет подобрать вам ваш Боб.

Боб 2021 на прямые волосы

Обладательницы прямых волос обычно выбирают классические разновидности боба. Как правило, они выполняются без челки, и могут иметь длину от уровня плеч и ниже. Красавицам с прямыми волосами подойдет и короткий Боб 2021. Такая прическа потребует от вас минимум времени на укладку.

Придать образу актуальность в 2021 году можно, удлинив передние пряди или выбрав асимметричный вариант. В любом случае прическа будет выглядеть привлекательно только на ухоженных и здоровых волосах.

Сделать ее более совершенной, можно нанеся средство для стайлинга, придающее локонам дополнительный блеск. Кроме того, при укладке стоит приподнять пряди у корней. Это придаст прическе объема и подчеркнет красивую форму головы.

Боб 2021 для кудрявых девушек

Вам надоело мучиться с плойкой, пытаясь выпрямить свои кудряшки.? Вас можно поздравить. В грядущем сезоне модными будут разнообразные стрижки на «кудряшках», и Боб не является исключением.

В тренде максимальная естественность укладок. Вам будет достаточно слегка подправить кончики локонов, а корни можете вообще не трогать. Стильный лук с кудряшками станет еще более актуальным, благодаря применению трендовых техник мелирования.

В частности, прекрасный результат можно получить, сделав на темных локонах Омбре.

На пике моды стрижка Боб 2021 с ретро волнами. Она будет идеально смотреться в театре или в ресторане.

Учтите! Стилисты не советуют выбирать подобный вариант на каждый день. Поверьте, прическа в стиле звезд немого кино совсем не сочетается с одеждой кежуал.

Стрижка боб 2021 для красавиц с волнистыми волосами

Как известно, челка является прекрасным инструментом, позволяющим исправить некоторые недостатки формы лица. В сезоне 2021 обладательницы кудряшек могут смело носить стрижку Боб с прямой челкой. Она может быть как с четким, так и с рваным срезом. Добавить креатива поможет окрашивание всей челки или только кончиков прядок в более светлый оттенок по сравнению с цветом основной шевелюры.

Стрижка Боб 2021 на тонкие волосы

Красавицы с тонкими волосами часто страдают от того, что их прически лишены объема. Вы из их числа? Тогда спешите к мастеру и попросите сделать вам стрижку Боб. Поверьте лучшего варианта вам не найти!

Особенно удачно будет выглядеть стрижка Боб 2021 с сильно укороченным затылком и объемной макушкой. Сделать образ молодежным и задорным поможет косая челка.

Однако не всем она подходит. Например, в 2021 году стилисты рекомендуют воздержаться от ее выбора девушкам с выраженными мимическими или возрастными морщинками на лбу. Косая челка привлечет к ним внимание и добавит возраста, поэтому лучше выбрать прямой вариант, который закамуфлирует все недостатки.

Если волосы не только очень тонки, но и редкие, то сделать шевелюру более презентабельной в 2021 году поможет Боб-Каре. Имеет также смысл обратиться к опытному мастеру-колористу.

Некоторые современные техники окрашивания позволяют придавать прическе объем с помощью правильно подобранных оттенков нескольких темных и светлых цветов.

Градуированная стрижка Боб 2021

В последние годы не выходят из моды прически с прядками разной длины. В наступающем сезоне актуальной будет стрижка Боб 2021.

Она позволяет создавать шикарные вневозрастные луки. Градуированные вариации Боба особенно подойдут красавицам, у которых круглое или квадратное лицо. Они скроют мелкие недостатки внешности и помогут шевелюре выглядеть более густой и привлекательной.

Однако следует знать, что такие прически нуждаются в регулярном внимании. Они будут ужасно выглядеть на засаленных прядей

Помните! Тренд на «грязные волосы» вряд ли долго продержится, а избавиться от звания неухоженной простушки будет достаточно сложно.

Асимметричный вариант

Стрижки с асимметрией выбирают смелые девушки и дамы, желающие подчеркнуть свою индивидуальность.

Асимметричный Боб является хорошим решением для красавиц с пышными формами и пухлыми щечками. Однако подобная стрижка должна быть достаточно длинной и доходить почти до плеч. Слишком короткий асимметричный вариант откроет массивную шею или сделает фигуру непропорциональной.

Универсальным является удлиненная стрижка Боб 2021. Она подходит красоткам с любым типом лица и фигурой. Что касается укороченных причесок подобного типа, то на вершине моды варианты с удлиненной прядью, концы которой выкрашены в цвет намного светлее, чем цвет основной массы волос шевелюры.

Короткий Боб 2021

Вы смелая и независимая девушка и у вас безупречные черты лица? Тогда можете смело выбирать прическу Пикси-Боб для 2021 года.

Она особенно подойдет девушкам с овальным лицом и длинной лебединой шеей.

Круглоликие красотки должны выбирать Пикси-Боб с асимметрией или удлинением в передней части либо в районе скул. При треугольной форме личика красоткам подходит прическа с косой длинной челкой.

Учтите! Укороченный Боб с чертами Пикси не подойдет дамам и девушкам пышного телосложения и с короткой шеей, так как она подчеркнет их недостатки.

Короткий Боб 2021 имеет еще одно преимущество — отрастая, такая стрижка переходит в не менее привлекательную прическу на средние волосы. Это значит, что стрижка Боб 2021 — прекрасный выбор для тех, кто собирается в длительное путешествие и хочет сохранить верность своему стилисту. Даже если вы не сможете пользоваться его услугами в течение нескольких месяцев, ваша шевелюра всегда будет выглядеть привлекательно.

Стрижка Боб 2021 с обритым затылком

Обривание некоторых зон на голове считается одним из главных трендов нового сезона. Короткий Боб 2021 с подобным украшением выглядит дерзко и стильно.

Стилисты-парикмахеры предлагают не просто обычное обривание висков и затылка. Эти зоны могут стать холстом, на котором опытный мастер сможет «нарисовать» бритвой самые необычные рисунки. Это могут быть зигзаги, геометрические фигуры и пр.

Шикарно такие модные стрижки смотрятся на брюнетках, которые окрашивают волосы в светлые цвета.

Можно поступить еще оригинальнее. Можно окрасить очень коротко остриженный затылок, на котором нанесен рисунок, в светлый цвет, а затем подождать, пока волосы слегка отрастут. Тогда без использования каких-либо сложных технологий окрашивания, волосы приобретут эффект Омбре.

Стрижка Боб 2021 с обритыми висками

Стрижка Боб 2021 с обритым виском является прекрасным вариантом для тех, кто хочет сделать лицо стройнее. Однако полненьким девушкам не стоит использовать такие прически. Они открывают шею, которая у пышек не всегда выглядит идеально.

Боб с обритым виском идеально выглядит на красавицах с идеальным овалом лица и выраженными скулами.

Кстати, любая девушка может самостоятельно сделать легкий тест и убедиться стоит ли ей решаться на подобный эксперимент.

Для этого достаточно зачесать волосы на одном из висков назад и зафиксировать несколькими невидимками. Теперь посмотрите, нравится ли вам то, что вы видите в зеркале? Если да, то можете смело просить своего мастера сделать ассиметричный Боб с обриванием одного из висков.

Варианты на длинные волосы 2021

Стрижка Боб 2021 на длинные волосы является прекрасной альтернативой длинным локонам, распущенным по плечам. Вам надоело ухаживать за прядями, спускающимися ниже плеч, однако вы не готовы расстаться с ними парой движения ножниц? Тогда длинный Боб 2021 станет для вас наилучшим решением.

Длинный Боб 2021

Вы можете сами выбрать, какая разница в длине локонов вам подходит лучше всего. Вы можете сделать затылок, доходящий до основания шеи или обрить его, приподняв довольно высоко.

Асимметричные варианты

Невероятно привлекательно выглядят и асимметричные варианты.

Добавьте оригинальное окрашивание волос, и ваша прическа станет настоящим произведением парикмахерского искусства.

Креативное окрашивание волос 2021

Стрижка Боб 2021 красива сама по себе. Однако нет предела совершенству. Сделать прическу не только более привлекательной, но и супероригинальной поможет креативное окрашивание. Его осуществляют посредством трафарета.

Прекрасно будут выглядеть в 2021 году леопардовые или другие звериные принты, нанесенные на густую челку. Актуальны также разноцветные геометрические фигуры, которыми можно украсить бритый затылок либо висок. Еще один тренд волос 2021 года — это Омбре на челку или на длинную переднюю прядь, которая является характерным элементом стрижек с асимметрией.

Источник: ya-modnica.com