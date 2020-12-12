Какие игрушки можно и нельзя вешать на елку в 2021 году

Восточные приметы говорят о том, что перед началом года Быка стоит крайне осторожно относиться к выбору игрушек для украшения новогодней елки

Восточные приметы говорят о том, что перед началом года Быка стоит крайне осторожно относиться к выбору игрушек для украшения новогодней елки. dailyhoro.ru рассказали о том, как правильно выбрать украшения для главного символа праздника.

Многие люди фокусируются на украшении елки и дома, забывая о том, что перед началом Нового года важно сделать карту желаний. Она поможет вам воплотить свои мечты в реальность и обрести удачу.

Цвет игрушек

«Белый Металлический Бык» — в этом названии уже кроется ответ на вопрос о том, какой цвет игрушек будет самым подходящим. Разумеется, речь идет о белом цвете. Он станет основным в 2021 году, поэтому на елке должно быть больше украшений этого цвета.

Также полезными будут украшения бежевого и серого цвета. Также можно вешать золотистые и серебристые игрушки. По энергетике белому оттенку полностью противоположны черный, красный и коричневый. Игрушки этих цветов отпугнут удачу перед началом года Быка.

Форма игрушек

Эксперты отмечают, что форма игрушек должна быть максимально простой. Круглые игрушки будут идеальным вариантом. Квадратные и треугольные украшения лучше на елку не вешать.

Также лучше не использовать любые игрушки с острыми углами. «Усмирить» Быка помогут симметричные украшения с плавными изгибами.

Игрушки-талисманы

Нежелательно вешать на елку фигурки птиц, особенно феникса — одного из важнейших восточных талисманов. Также не стоит отдавать предпочтение дракону, который представляет стихию Огня.

Самыми лучшими талисманами на елке станут лошадь, змея, собака, лошадь и, конечно же, сам бык. Фигурка быка будет привлекать спокойствие и позитивную энергию все праздники, сделав начало года максимально позитивным и продуктивным.

Гирлянды

Разноцветные гирлянды будут не лучшим выбором — лучше, чтобы они светились белым цветом. Гирлянды перед началом 2021 года лучше вешать вертикально, избегая кольцевого или спирального расположения.

Можно украсить елку одними лишь гирляндами. Можно, наоборот, повесить только игрушки. Главное, чтобы елка не была перегружена. Лучший стиль для этого года — минимализм.

Ранее мы рассказывали о том, что лучше готовить на встречу года Быка. Ознакомьтесь с тремя блюдами, которые привлекут в ваш дом удачу. Старайтесь оставаться в родных стенах и не менять планы на новогоднюю ночь и каникулы в последнюю секунду.

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