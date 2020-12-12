12 декабря - День Конституции Российской Федерации: История важной даты и красивые поздравления

Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов

День Конституции Российской Федерации, который отмечается ежегодно 12 декабря, — одна из значимых памятных дат российского государства.

В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам Президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным праздником.

Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 году конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, «брежневская» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.

Российская Конституция — прочный фундамент демократического развития российского государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения её качества.

Переплёт из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб России и тисненая золотом надпись «Конституция Российской Федерации» — так выглядит «экземпляр номер один» основного закона страны. Так называемое инаугурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства в Кремле.

Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок, из которых одними из последних являются положения о том, что «Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» (ранее — на 4 года) и о том, что «Государственная Дума избирается сроком на пять лет» (ранее — на 4 года) (Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года).

В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи с принятием в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов. Летом 2020 года в Основной закон были внесены значительные изменения, посвященные новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами, меняющие круг полномочий парламента, запрещающие отчуждение федеральных территорий, устанавливающие статус русского языка, закрепляющие приоритет национального законодательства перед международным в случае его противоречия Конституции России.

В течение десяти с лишним лет День конституции являлся официальным выходным. Однако, в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а сам праздник в июле 2005 года причислен к памятным датам России.

Несмотря на это, 12 декабря по всей стране проходят различные мероприятия в честь главного закона государства. Особенно много их проводится в образовательных и культурных учреждениях российских городов — это уроки правоведения, «круглые столы», тематические презентации и выставки, праздничные концерты, массовые акции, митинги, флешмобы и т.д.

Поздравления с Днем конституции

В Конституции страны

Все права закреплены,

Чтобы каждый гражданин

Знал, что он здесь не один.

Право нужно уважать

И других не унижать,

Жить всегда в законных рамках,

Позабыть о речи хамской.

Конституции желаю,

Пусть её не нарушают,

И ещё десятки лет

Служит этот документ!

С Днем Конституции всех поздравляем!

Право на отдых и труд утверждаем.

Важно права нам свои защитить,



Чтобы спокойно, уверенно жить.

Верить всегда, продвигаться вперед.

Нам Конституция это дает.

Стойкий, надежный закон есть она.

Следует ей пусть вся наша страна.

Конституция — важный документ,

Как хорошо, что есть у нас она,

Ведь без нее в стране порядка нет,



С днем Конституции, любимая страна!

Пускай законы будут все соблюдены,

И знает каждый, кто, на что имеет право!

Пред Конституцией мы все всегда равны!

Пусть процветает лишь могучая держава!

Желаю, чтобы каждый в нашей великой и могущественной стране, всегда ощущал свою своду, равенство, нужность и значимость. Желаю, чтобы перед каждым были открыты все дороги и горизонты, чтобы впереди всегда было только светлое и доброе будущее. Желаю, чтобы каждый гражданин помнил и чтил историю и законы своей страны, чтобы между людьми всегда была дружба, уважение и взаимопонимание. С Днем Конституции!

С главным законом страны

Россию я поздравляю,



Пусть Конституция нашаГраждан своих защищает.

Желаю, чтоб пред законом

Были мы все равны,

Чтоб каждый честно трудился

На благо родной страны.

Желаю, чтобы свободу

Мы свою берегли,



Могучей и сильной державойСвоей, чтоб гордиться могли.

Праздник сегодня — День Конституции,

Она каждый день в твоей жизни присутствует.

За тот Основной закон для страны

Даже парадом пройти мы должны.

Решительно чти ее и уважай,

А также права досконально все знай.



В ней есть и обязанность, не забывай.Отметим же праздник этот давай!Конечно, ей слава! Конечно, почет!Радость сегодня пускай обрететУмеющий думать, смотреть наперед.

День конституции настал,

И это очень важный праздник,

Как патриот ты осознал,



Что жить в России — это счастье.

Ведь это главный наш закон,

Не подлежит он изменению,

Правительством в жизнь воплощён,

Ни для кого нет исключения.

Ведь конституция хранит

Твои права, твою свободу,

В России, только посмотри,



Живут различные народы.

Пусть является опорой

Основной Закон России.

Знать его мы, без укора,

Даже всех бы попросили.

Разве знать закон не важно?

А в правах — твоя надежда.

В России это знает каждый —



От профессуры до невежды.Как огонек в конце тоннеля...... нам без Закона не пробиться.Раз это мы понять сумели,У нас уже светлеют лица...

Что такое Конституция? —

Деда внук спросил.

Дед пожал плечами, будто



Не читал, не жил.

Это Основной закон,

Бабушка сказала

И, схватив быстрей бидон,

В магазин сбежала.

Внук на взрослых посмотрел

И в окно уставился.

Ни один ему ответ,



Честно, не понравился.

Стал он думать сам себе,

Рассуждая вроде:

Вот живу я на земле,

Счастлив и свободен.

Никому я не слуга,

Никому не должен,

Гражданин я навека,



У меня есть Родина.

Я учусь бесплатно в школе,

В двадцать первом веке

Много книг беру бесплатно

Я в библиотеке.

В общем, что-то я могу

Получать без денег,

Я в автобусе плачу



Вдвое взрослых меньше.

И когда учитель в школе

Малыша спросил:

Что такое Конституция?

Мальчик объяснил:

«Это основной закон,

Что повсюду действует.

Я свободен, защищен,



И учусь без денег.

Я в автобусе плачу

Вдвое меньше взрослых,

Свою Родину люблю,

Хотя маму — больше.

Мне недавно у дантиста

Зуб бесплатно вырвали,

А вчера забился кран —



Мы бесплатно вызвали.

Починили воду нам —

Ничего не взяли.

Если б не было закона,

Было б так едва ли.

Потому я думаю,

Что в стране любой

Должна быть Конституция —



Большой закон такой».

Гарант свобод и прав законных

Вас призываю чутко чтить,

Ведь с Конституцией, бесспорно,

Легко и безопасно жить.

В День Конституции Росси

Желаю знать свои права.

Закон и совесть — ваша сила, —



Отнюдь не детские слова.

Пусть защитит в вопросах спорных

Вас свод законов нерушимый

И бережет от беззакония

Всегда конвой его незримый.

С Днем Конституции России поздравляю,

Она основа всей законности страны.

Пусть справедливость нас всех окружает,



Чтоб пред законом были все честны.

Пусть станут все чуть-чуть добрее,

Чтоб из России на века исчезло зло.

Пусть будет край наш лучше и светлее,

Пускай повсюду царствует добро.



Источник: calend.ru