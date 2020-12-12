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Какой сегодня церковный праздник? Что нужно делать 12 декабря 2020 года в субботу

08:20 12.12.2020 Фото: pxhere.com
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Люди верили, что с этого дня зима в медвежьей шкуре ходит по деревням, по крышам стучит, бабам велит вставать, печи топить, каши варить.

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Люди верили, что с этого дня зима в медвежьей шкуре ходит по деревням
Сюжет: Православные обряды
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Что можно и категорически нельзя делать в церковный праздник 12 декабря 2020 года?Какой сегодня церковный праздник? Что нужно делать 12 декабря 2020 года в субботуЕщё 495 новостей

Дата по старому стилю: 29 ноября.
В этот день отмечается память святого Парамона, который вместе с другими 370 мучениками пострадал за веру в 250 году. Язычники заключили христиан в темницу, принуждая отречься от убеждений и поклониться идолам. Местный житель Парамон узнал об этом и открыто выступил против жестокости правителей. В наказание за это его обезглавили вместе с остальными мучениками.

На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. «Утро красное — быть декабрю ясным», — подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. Багряная заря предвещала сильные ветры.

В этот день люди говорили: «Пришел Парамон — снег с крыши вон», — и очищали кровли от снежных «шапок». Интересно, что делать это нужно было непременно веником или метлой, но ни в коем случае не лопатой — чтобы крыша не прохудилась. К венику, кстати, на Руси всегда относились с большим почтением, приписывали ему особые свойства. Например, мести в одной избе разными вениками было не положено: считалось, что в этом случае богатство разойдется по углам.

Также на Парамона говорили, что «земля каменеет, а речка стынет». Люди верили, что с этого дня зима в медвежьей шкуре ходит по деревням, по крышам стучит, бабам велит вставать, печи топить, каши варить.

По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. «Зима без снегу — не быть хлебу»; «Снег глубок — год хорош»; «Много снега — много хлеба, вода разольется — сена наберется»; «Снег земле-кормилице — теплый кожух», — такие приметы и поговорки знали крестьяне.

Именины в этот день
Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор

Источник: calend.ru

12 декабря 2020 именины история Парамон Зимоуказатель праздник
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