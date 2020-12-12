День Николая Чудотворца в декабре 2020: О чем молиться и как праздновать день памяти святого 19 декабря

Считалось, что если поставить перед иконой святого Николая 40 свечей и молиться, пока они не догорят, то просьба, с которой обращаешься к образу, исполнится.

19 декабря 2020 в православии отмечается День Николая Чудотворца, или, как его называют в народе, Никола Зимний

19 декабря 2020 в православии отмечается День Николая Чудотворца, или, как его называют в народе, Никола Зимний. Он посвящен одному из самых почитаемых святых в христианстве. Рассказываем, что это за праздник.

Когда отмечается день памяти Николая Чудотворца

Как уже было сказано, таких дней в православной церковной традиции несколько. 11 августа верующие вспоминают о рождении святого, а 19 декабря (по новому стилю, по старому 6 декабря) - о его смерти. Также есть еще памятная дата перенесения мощей чудотворца из Мир Ликийских в Бари 22 мая.

У этих трех праздников были и народные названия - соответственно, Никола Осенний, Никола Зимний и Никола Вешний (Летний). Кроме того, Николая на Руси именовали Угодником (то же самое, что Чудотворец).

Кем был святой Николай и при чем тут Санта-Клаус

Как говорит житие святого, Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в семье христиан. Мальчик с самого детства посещал храм, а повзрослев, решил посвятить вере всего себя, став священником. Богатое наследство родителей он раздал бедным. Со временем Николай был рукоположен в сан архиепископа в городе Миры (сейчас это территория турецкой Анталии) и прославился как рьяный борец с язычеством и различными ересями, а также как чудотворец и защитник оклеветанных и невинно осужденных. Среди чудес, сотворенных святым при жизни, известно спасении Мир от страшного голода, а также воскресение моряка во время шторма.

Святитель (так называют высоких церковных иерархов) Николай прожил до глубокой старости. Сразу после смерти его тело начало мироточить, и к ним потянулись верующие за избавлением от болезней и печалей. Мощи святого хранились сначала в Мире, где он служил архиепископом, а уже в XI веке были перенесены в город Бари, что в Италии. Часть их находится там до сих пор.

Ну и как забыть о том, что святой Николай - это ведь всем известный Санта-Клаус, личность святителя в сознании людей слилась с фольклорным персонажем. Такая трансформация произошла из-за истории о спасении от нищеты старика с тремя дочерьми. Узнав об ужасном безденежье своего прихожанина, архиепископ решил ему помочь. Только сделал это тайно - ночью подбросил в окно дома, где жила семья, мешочек с золотом. Утром деньги нашли, однако об имени благодетеля не было ничего известно. Обрадованный отец с приданым, полученным таким чудесном образом, смог сыграть свадьбу своей старшей дочери. Через некоторое время Николай повторил свой тайный подарок - так вышла замуж средняя дочь бедняка. Стоит ли говорить, что добрый поступок архиепископ совершил и в третий раз - и уж тут старик наконец смог его подкараулить и поблагодарить.

Так повелась традиция - дарить от имени святого подарки малышам из бедных семей, которая позже распространилась на всех детей, а потом и на взрослых.

О чем молятся святому Николаю

Святитель Николай считается покровителем моряков, путешественников и купцов. Поэтому его просили об успешном плавании и защите кораблей от штормов и бурь. Кроме того, ему молятся о чудесном разрешении трудного дела или особо невероятной удаче. Помогает он также восстановить справедливость тем, кого осудили по ложному навету, а также хранит от бед и несчастий детей, особенно сирот.

Как почитали на Руси: традиции празднования дня памяти святого

В честь Николая Чудотворца еще княгиней Ольгой была возведена первая христианская церковь на киевской земле. С той поры на Руси было построено немало посвященных ему храмов и основано монастырей - больше, чем какому-либо другому святому вообще. Даже одна из башен Московского Кремля носит название Никольской.

Кроме того, Николай Угодник - поистине народный святой. Почитали его как "старшего" среди святых, ставили очень высоко и именно у него чаще всего просили заступничества и помощи. О многом, например, говорят пословицы: "Нет за нас поборника супротив Николы"; "Проси Николу, а он Спасу скажет". Да и в наши дни 95% всех паломников в Бари (70 тысяч в год) приезжают именно из России. А когда в 2017 году в Москву привезли мощи святителя, люди стояли по 10 часов в очереди, чтобы поклониться им.

Николу Летнего 22 мая часто называли ещё и Травным днём. Считалось, что к этому моменту нужно раздать все имеющиеся долги, помириться с теми, с кем был в ссоре, и обязательно помочь нуждающимся. А ещё в этот день в дома с незамужними молодыми девушками наведывались сваты - сватовство на Николу обещало быть удачным.

Весной к Николаю обращались с просьбами уберечь скот и будущий урожай. Старались не есть мясо в этот день, в отдельных районах устраивали крестные ходы, чтобы защитить посевы от града и засухи. Крестьяне верили, что накануне праздника святитель спускается в мир и обходит поля.

Никола Зимний 19 декабря тоже был почитаемым днем. По преданию, в этот день святой, как и весной, обходил землю из конца в конец, прогоняя нечистую силу из мира людей. В некоторых регионах в честь его памяти устраивали братчины ("никольщины"): после службы собирали большую трапезу на все село. Для этого, как правило, закалывали быка, купленного на общие деньги или выращенного всеми сельчанами.

В день святителя Николая также было принято заключать различные хозяйственные сделки и договоры. Установленные тогда цены считались нерушимыми, ибо «никольский торг всему указ». Также на Николу проводили продажу лишнего хлеба.

Рождество святителя Николая 11 августа отмечалось только в русской традиции православия, в месяцесловах других православных церквей этого праздника не было. В правление Екатерины II отмечание этого дня было упразднено, однако в последнее время обычай чтить память святого и в августе понемногу возвращается.

Приметы на Николины дни

Главные приметы были связаны, конечно, с погодой. Если на Николу Зимнего ясно, то и на Николу Летнего в мае будет тепло и сухо. Появление инея накануне Николина дня сулило хороший урожай овса. А если к этому дню выпали большие сугробы, то и весной будет много травы.

Считалось, что если поставить перед иконой святого Николая 40 свечей и молиться, пока они не догорят, то просьба, с которой обращаешься к образу, исполнится.

Источник: kp.ru