Точный гороскоп на воскресенье 13 декабря 2020 года для каждого знака

Тяжелый и опасный день для близнецов. Звезды не рекомендуют сегодня заниматься активной деятельностью, заключать сделки.

Гороскоп на 13 декабря

Гороскоп на 13 декабря

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

В течение дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности и повышенной ответственности, особенно внимательно относиться к финансовым обязательствам, которые связывают вас с людьми. В любом деле благоприятно сотрудничество, привлечение новых партнеров, умение следовать интуиции и дружеским советам. Вероятны перемены в душевном состоянии, которые останутся незамеченными для окружающих, но очевидными для вас самих. Многие Козероги почувствуют упадок сил. Уделите больше времени уединению и отдыху.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

Тревожный день, связан с возникновением и обострением заболеваний. Нельзя перегружать зрение. Стремление к высоким недосягаемым идеалам может сочетаться с возрастанием тревожного состояния, недовольством работой или достигнутыми результатами. Звезды рекомендуют проявлять осмотрительность в отношении к своему здоровью и близким людям. Вы можете незаслуженно обидеть близкого человека одним неосторожным словом. Хороши прогулки на свежем воздухе, физическая работа.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

День отмечен активизацией стихий, тенденцией к разрушению. Требуется предельная осторожность и предусмотрительность. Возможно, вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку. Не стоит решаться на рискованные операции. Постарайтесь разумно отнестись к любимому человеку, излишняя привязанность и бурное выражение чувств могут принести разочарование.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Благоприятный день для коммерческих сделок и рискованных предприятий. Все будет способствовать росту вашей популярности и авторитета. Ваше мнение не останется без внимания того, кто хочет его узнать. Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Посвятите день отдыху, лыжному походу в лес или прогулке по парку. Вашим близким необходимо ваше внимание и нежность. Следите за качеством питания. Возможны проблемы со здоровьем. Помните, что все хорошо в меру.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

Тяжелый и опасный день. Звезды не рекомендуют сегодня заниматься активной деятельностью, заключать сделки, планировать новые дела. Новые идеи и планы обречены на провал. Существует вероятность появления дополнительных расходов. Возможно, всплывут старые долги или обязательства, о которых вы забыли. Не исключены проблемы и в семейных отношениях. Излишняя категоричность суждений может осложнить ситуацию.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег. Постарайтесь простить нанесенные вам обиды. Не обращайте внимания на мелкие неприятности — пройдет время, и все уладится. Крепкое здоровье и уверенность в своем успехе позволят вам бороться с конфликтами.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств, интимных отношений. Все будет способствовать проявлению ваших талантов и способностей. Смелость и решительность в поступках принесут весомые результаты.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Тяжелый и опасный день. Велика вероятность травм и несчастных случаев. В течение дня следует избегать финансовой путаницы и особенно внимательно относиться к финансовым обязательствам, которые связывают вас с людьми. Отмените поездки и командировки. Откажитесь от крупных покупок. Вообще, критично посмотрите на свои расходы - как и на что вы тратите деньги. Многие в этот день почувствуют упадок сил. Уделите больше времени уединению и отдыху

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

Неблагоприятный день. Вероятны конфликты с бывшими партнерами из-за прошлых обязательств. Возможна агрессия со стороны партнеров и появление неожиданных проблем. Крепкое здоровье и уверенность в своем успехе позволят вам бороться с конфликтами.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Активный день. Все события будут развиваться быстро и непредсказуемо. Материальное положение будет ощутимо ухудшаться из-за непредвиденных трат - представители среднего поколения возьмут на себя все проблемы младшего и старшего поколений семьи. Вероятны происки недоброжелателей и завистников. Вы сможете ясно представить негативное развитие событий в скором будущем. Нужно призвать на помощь умение точно определять неприятеля, его слабое место и способность быстрого его устранения с поля вашей деятельности.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Благоприятный день для нового знакомства, супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Не упускайте возможности добиться успеха в личной жизни. Благоприятный день для решения любовных или семейных проблем. Уверенность в своих силах и оптимизм помогут вам завоевать расположение партнера.

Источник: supercook.ru