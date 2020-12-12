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Производственный календарь 2021: рабочее время, праздничные дни. Скачать

20:30 12.12.2020 Фото: Freeimg.ru
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Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни.

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Производственный календарь 2021 подскажет о переносе выходных и праздничных дней

Производственный календарь — незаменимый помощник бухгалтера и кадровика. В нем содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, норме рабочего времени в 2021 году.

Для удобства использования производственный календарь содержит как общеквартальные сведения о количестве рабочих и выходных дней, так и информацию по каждому месяцу. Бухгалтеру эти сведения помогут безошибочно и быстро начислить заработную плату, оплатить больничный лист, рассчитать отпуск, составить график работы. Работник сможет выбрать наиболее благоприятный для отпуска период. В календаре также обозначены профессиональные праздники 2021 года на конкретную дату.

Производственный календарь 2021 подскажет о переносе выходных и праздничных дней, а комментарий к нему подробно разъяснит представленные в календаре данные.

В постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2021 году следующих выходных дней:

  • с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;
  • с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
  • с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

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Нормы рабочего времени в 2021 году

Кол-во дней за 2021 год
календарных — 365
рабочие дни — 247
выходных/праздничных — 118

Рабочее время за 2021 год (в часах)
при 40-часовой неделе — 1 972,00
при 36-часовой неделе — 1 774,40
при 24-часовой неделе — 1 181,60

* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.

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Производственный календарь на 2021 год

Источник: consultant

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