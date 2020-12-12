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Лунный посевной календарь на 2021 год: Точные рекомендации и советы на 365 дней

16:20 12.12.2020 Фото: pxhere.com
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В лунном календаре указаны благоприятные и неблагоприятные дни для агротехнических мероприятий, а также для домашних заготовок.

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Лунный посевной календарь - основа органического земледелия, при котором растения выращиваются в гармонии с природными циклами и фазами Луны

Лунный посевной календарь на 2021 год в таблицах. Органическое земледелие в соответствии с фазами Луны.

Когда сажать рассаду

Лунный посевной календарь - основа органического земледелия, при котором растения выращиваются в гармонии с природными циклами и фазами Луны. Предлагаем вашему вниманию таблицы на 2021 год, с января по декабрь.

Обратите внимание, что таблицы посевного календаря составлены для европейской части страны, поэтому на Востоке можно делать поправку на один день назад, вреда не будет. Если отбросить условности, то таблицами можно пользоваться и в Красноярске, и в Уфе, и в Калининграде.

В лунном календаре указаны благоприятные и неблагоприятные дни для агротехнических мероприятий, а также для домашних заготовок. Следует помнить, что помимо благоприятных и неблагоприятных дней есть дни нейтральные. В эти дни Луна не оказывает значительного влияния на растительный мир.

В этом посевном календаре нет астрологических рекомендаций, вроде «когда Луна в Тельце надо сеять брюкву, а когда в Козероге надо пропалывать сорняки». Если вам интересны астрологические сентенции, рекомендую подробно изучить статью «Влияние Луны на рост и развитие растений».

Принцип «работы» посевного календаря прост. Учитывая четыре фазы Луны: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна; рекомендуется или не рекомендуется выполнение садово-огородных работ. Все, что указано в таблицах легко может быть проверено самостоятельно, главное знать в какой фазе находится сейчас Луна.

Во время новолуния, а это 3 дня — день до, день новолуния и день после, рекомендуется:

подрезка, уборка сорных трав, работы по защите от вредителей;
обрезка больных и сухих ветвей деревьев и кустарников, ненужных побегов и поросли;
сбор лекарственных трав, прищипка овощных растения для сдерживания роста (кроме дня новолуния);

умеренный полив почвы;
неглубокое рыхление почвы.

Не рекомендуется во время новолуния:

посев и посадка любых растений;
обработка земли;
прививки.

Растущая Луна оказывает влияние на надземную часть растения и слабо на корневую систему. В период растущей Луны рекомендуется:

посев и посадка, а также пересадка растений, которые развиваются над поверхностью земли;

обработка почвы;
подкормка растений минеральными элементами;
заготовка черенков деревьев, а также прививка;
полив почвы (учитывая знак зодиака).

Время полнолуния — три дня, день до, день полнолуния и день после. В это время следует производить следующие работы:

прореживание загущенных посевов, прополка грядок;
защитные мероприятия от вредителей, болезней и сорных трав;
сбор семян и корнеплодов (кроме дней полнолуния, когда Луна находится в знаках Воды);

возможна заготовка овощей и фруктов без тепловой обработки.

Во время полнолуния НЕ следует выполнять:

любые виды обрезки растений;
пасынкование и прищипывание овощных культур;
прививки.

Убывающая Луна воздействует на корневую систему, что неблагоприятно при её повреждениях и менее активно воздействует на надземную часть растений. При убывающей Луне рекомендуется:

посев и посадка корнеплодных, луковичных и бобовых растений;
прореживание загущенных всходов;

защита от вредителей, болезней и сорных трав;
подкормка растений органическими удобрениями;
сбор урожая;
формирующая обрезка для замедления роста;
выкапывание корнеплодов, луковиц для длительного хранения;
заготовка овощей и фруктов с тепловой обработкой;
сушка фруктов, грибов, овощей.

Лунный посевной календарь садовода и огородника на 2021 год

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Лунный посевной календарь садовода и огородника на 2021 год
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Лунный посевной календарь садовода и огородника на 2021 год
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Лунный посевной календарь садовода и огородника на 2021 год

Источник: good-tips.pro

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