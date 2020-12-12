Поздравления с Новым годом 2021 шуточные и не только для друзей

Даже сама атмосфера подготовки к празднованию — приятный ритуал, от которого веет снегом, елкой и мандаринами.

Даже сама атмосфера подготовки к празднованию — приятный ритуал, от которого веет снегом, елкой и мандаринами

Новый год — самый долгожданный и веселый зимний праздник. Он несет в себе надежду на обновление, позитивные перемены к лучшему. Даже сама атмосфера подготовки к празднованию — приятный ритуал, от которого веет снегом, елкой и мандаринами. Хочется пожелать всего лучшего людям, которые рядом. Поздравления с Новым годом 2021 для друзей — это возможность выразить свою благодарность, признательность людям, которые идут с тобой рядом по жизни.

Душевные поздравления друзьям в прозе

Поздравления в прозе:

Дорогой мой друг, пусть веселье новогоднего праздника сопровождает тебя весь год. Окружают только приятные люди, а неприятные — обходят стороной. Пусть сбудутся надежды (даже тайные), нереальные мечты. Желаю карьерного роста, повышения зарплаты, домашнего уюта и тепла, и конечно, любви. Такой пламенной, чтоб согревала даже в лютый мороз.

***

Я хочу, чтобы весь год у тебя был светлым, как только что выпавший снег. Пусть денег будет столько, сколько снежинок в большом сугробе. Как теплый плед в зимний вечер, пусть согревает тебя любовь близких и родных людей. А настроение остается веселым и «игристым», как пузыри шампанского в новогоднюю ночь.

***

Желаю тебе отметить Новый год так весело, ярко, чтобы настроение праздника сопровождало тебя весь последующий год, стало лейтмотивом для новых свершений, реализации планов. Хочу, чтобы в год Быка ты не видел препятствий на своем пути и шел к цели, своей мечте с таким же упорством, как бизон на врага. А любовь окрыляла тебя во всех начинаниях.

***

Только приятных перемен желаю тебе в Новый год. Пьянящего ощущения счастья, чтобы новогоднее приподнятое настроение сопровождало всегда. Хочу, чтобы на твоем жизненном пути тебе больше встречалось улыбчивых, отзывчивых людей. Желаю карьерного роста, свершения всего задуманного, чтобы деньги притягивались к тебе, как магнит.

***

Я хочу пожелать тебе, чтобы даже в самую ненастную погоду ты чувствовал себя счастливым, как в новогоднюю ночь. Рядом всегда пусть будут родные, близкие, надежные друзья. Любовь окрыляет, становится волшебным талисманом на пути к вершинам в работе, бизнесе. А денег пусть будет столько, чтобы можно было их тратить на благотворительность.

***

Я хочу, чтобы ты загадал самое сокровенное желание в новогоднюю ночь, поверил в чудо, и оно свершилось. Желаю волшебного праздника в окружении приятных, очаровательных людей. Чтобы в этом году тебя сопровождали любовь, удача, а настроение было всегда приподнятым, как после выпитого бокала шампанского.

***

Хочу, чтобы новогодняя ночь стала для тебя стартом в ту жизнь, когда о человеке говорят: «что ему можно подарить, если у него все есть?». Желаю, чтобы «всего» было много, чтоб оно не пресыщало, а радовало. Любовь вдохновляла и окрыляла.

***

Как тают снежинки на ладошке, пусть в новогоднюю ночь растают все неприятности и невзгоды, а Новый год принесет только хорошие вести. Пусть в доме всегда царят радость, ощущение теплоты и уюта. Душу согревают только светлые чувства, а мечты сбываются, как в сказке.

***

Вместе с запахом еловым Новый год приходит в дом. Пусть несет он вдохновенье, все дается с легкостью, а не тяжким трудом. Хочу, чтобы тебя сопровождали искры любви и света. А настроение было всегда приподнятым.

***

Закрываем дверь в старый год, а впереди пусть ждут удача, веселье и смех в кругу друзей. Желаю радости и счастья, чтобы твой дом обходили ненастья.

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В год Быка помашем горестям ручкой. Желаю встретить торжество весело и легко. Чтобы весь год в твоем доме были любовь и счастье, а денег столько, сколько иголок на елке.

Прикольные, шуточные поздравления для друзей

Рифмованные поздравления:

Новое счастье, доход пусть звон бокалов тебе принесёт. Будут танцы, смех, веселье, встретить утро — без похмелья. Желаю денег, как звёзд на небе. Пылающей любви, как крыло у жар-птицы, но такой, чтобы не опалиться.

***

Пусть станцуют на столе холодец и оливье. Звон бокалов, тосты, смех в эту ночь звучат у всех. Не ругайся, не грусти — счастье в дом к себе пусти. Новый год к тебе идет, радость в жизнь твою несет.

***

Если Бык к тебе идёт, значит, счастье принесёт. Пусть веселье, звонкий смех станут правилом для всех. Лёгкой жизни без обид Новый год тебе сулит. Друга рад я поздравлять, чтобы благ ему желать.

***

Хоть за окошком «минус», а у нас за столом «плюс». Наливаем, наполняем, счастья, радости желаем. Согреем душу весельем, как на первое в жизни новоселье. Знай, что этот год лишь удачу тебе принесет.

***

Пусть уходит старый год, ждем мы нового приход. Удача течет рекой. Бьет жизни ключ, нам не нужен вялый покой. Веселья и радости тебе через край. Чтобы было и моглось, все свершилось и срослось.

***

Новый год приходит, хоровод заводит. Стол ломится от еды, звон бокалов впереди. Веселье, пляски, смех станут нормою для всех. В год Быка желаю я счастья, радости друзья. Чтобы девушки любили, а начальники ценили. Дом ломился, деньги плыли, и менты никогда не ловили.

Прикольные поздравления друзьям в прозе

Желаю тебе, чтобы Снегурочки приходили к тебе круглый год, а не только в зимний праздник. Чтобы в год Быка ты нашел клад, нырнув в воду с борта своей яхты. Денег стало столько, чтобы ты купюрами подкуривал дорогие сигары. Удача гонялась за тобой, хватая за пятки, и умоляла тебя взять ее с собой в круиз.

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Новый год — волшебный праздник. Подружка, желаю тебе преобразиться, как Золушка в сказке, найти своего принца. Поймать золотую рыбку, чтобы жизнь была, как в кино. Меха из дорогих салонов, SPA, ласкающий душу блеск бриллиантов. Либо найти поляну, усеянную цветиками-семицветиками. Тоже вариант — ни от кого не зависишь, а желания исполняются.

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Инструкция для друга в новогоднюю ночь. В год Быка нужно взять его за рога и не отпускать. Держать так крепко, чтобы он сыпал на тебя везение, как из рога изобилия. Так как бык будет брыкаться, желательно просить все и сразу. Особняк на берегу лазурного моря, лимузин, яхту, любящую красавицу, счет в банке с девятью нолями. Я желаю тебе удержать строптивое животное, пока он это все не сделает. Я знаю, у тебя получится, потому что ты сильный, и ты — мой друг.

Итоги

Поздравление с Новым 2021 годом для друзей можно составить своими словами, главное — вложить в них теплые чувства. Не забывайте поздравлять друзей, поверьте, знакомых может быть много. Верных людей, которые помогут в трудную минуту — единицы. Другу всегда приятно будет услышать добрые, душевные слова в свой адрес, как, впрочем, и вам от него.

Источник: kleo.ru