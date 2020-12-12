Ждать ли российским пенсионерам единовременную выплату в 10 000 в декабре 2020 года

Инициаторы уверены, что страна осилит выплаты в размере 10 тысяч рублей, которые станут для жителей подарком к Новому году.

Пенсионерам деньги понадобятся на подготовку к празднику, на приобретение товаров первой необходимости

Единовременная выплата в декабре 2020 года стала бы отличной помощью для российских пенсионеров и представителей других льготных категорий граждан перед празднованием Нового 2021 года. Инициаторами начисления выплат выступили депутаты и общественные деятели — предложения уже направлены в Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты.

Размер предполагаемой единовременной выплаты в декабре 2020 года

Представители партии «Коммунисты России» просят правительство рассмотреть вопрос о начислении единовременного пособия российским пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям, а также гражданам, оставшимся без работы в период пандемии коронавируса.

Дополнительные 3 тысячи рублей, выплаченные в декабре 2020 года, стали бы отличным подспорьем для жителей страны, которые терпят колоссальные убытки из-за затяжного экономического кризиса. Деньги понадобятся гражданам на приобретение подарков родным и близким или продуктов к праздничному столу.

Также с просьбой назначить пенсионерам и малоимущим гражданам России единовременную выплату в декабре 2020 года обратились к правительству депутаты «Справедливой России». Инициаторы уверены, что страна осилит выплаты в размере 10 тысяч рублей, которые станут для жителей подарком к Новому году.

Пенсионерам деньги понадобятся на подготовку к празднику, на приобретение товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарств. Единовременная выплата частично помогла бы компенсировать людям стресс, вызванный длительным нахождением на самоизоляции. Пенсионеры и жители из групп риска в период пандемии «спокойно» жить не могут с весны 2020 года.

Пока в правительстве инициативы одобрены не были, так как резервный фонд бюджета был исчерпан по причине роста заболеваемости Ковидом в регионах страны и, соответственно, назначения дополнительных пособий жителям весной и осенью 2020 года. Вероятнее всего, «подарки» пенсионерам и малоимущим к праздникам станут зоной ответственности региональных властей.

Будет ли единовременная выплата пенсионерам в декабре 2020 года

Получить дополнительную поддержку от государства, даже при принятии решения о выплатах в декабре 2020 года на федеральном уровне, смогут далеко не все жители страны. Традиционно выплачивать средства будут социально-незащищенным слоям населения, которым в период пандемии и кризиса приходится особенно несладко.

Выплаты предлагается начислять работающим и неработающим пенсионерам, инвалидам, ветеранам, безработным, малообеспеченным и многодетным гражданам.

Будет ли начислена единовременная выплата, решить предстоит правительству РФ. Семьи с детьми к Новому году также ждут решения президента и правительства насчет выплат в размере 10 тысяч рублей.

Кто может рассчитывать на единовременные выплаты в декабре 2020 года

Некоторые выплаты регионального характера все же будут проведены в декабре 2020 года. И коснутся «подарки» в первую очередь пожилых граждан. В частности пенсионеры, которые имеют стаж свыше 30 лет, смогут получить надбавку к пенсии. Максимальный размер составит 7 тысяч рублей, выплата будет единовременной.

Пенсионерам из сельской местности в конце года также положена надбавка к пенсии в размере 25%. Выплаты начисляются автоматически и произведены будут в декабре 2020, перед Новым годом.

В России некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты к Новому году. Речь идет о тех, кто работал 30 лет и больше. Надбавка будет единовременной и не достигнет больше семи тысяч рублей.

Чуть выше 30% к пенсии добавят тем пенсионерам, которые на иждивении имеют троих и более людей. Иждивенцами считаются граждане нетрудоспособного возраста и инвалиды, потерявшие трудоспособность временно или безвременно.

Около 2 тысяч рублей дополнительно получат российские пенсионеры, которые являются опекунами студентов вузов. Начисляются средства в том случае, если студент учится на дневном отделении.

В отдельных регионах единовременные выплаты начисляются пенсионерам не наличными деньгами, а помощью на социальные карточки. Деньги перечисляются на счет, использовать его можно в отдельных магазинах для приобретения продуктов и товаров первой необходимости. Сумма помощи зависит от решения региональных властей.

Источник: 1rre.ru