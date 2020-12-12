Размеры выплат тем, кто борется с коронавирусом: медики, соцработники и силовики

Учащиеся по программам среднего профессионального медобразования — 7 тысяч рублей в месяц. Выплаты начислят за ноябрь и декабрь.

Претендовать на премию смогут студенты — очники, практикующиеся в больницах и поликлиниках без оформления трудовых отношений

Студенты медицинских колледжей и вузов, проходящие практику в больницах и поликлиниках, получат денежное поощрение. Это предусматривает Постановление Правительства, которое вступает в силу 10 декабря. Какие ещё выплаты положены тем, кто борется с пандемией, разбиралась «Парламентская газета».

Труд студентов медвузов неоценённым не останется

Предусмотреть новый вид соцвыплат для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным 18 ноября предложил президент Владимир Путин. Студенты-медики сегодня выполняют большой объём работы, которая напрямую не связана с лечением пациентов с COVID-19, но позволяет высвободить более опытные кадры на борьбу с пандемией, уточнил глава государства.

Согласно подготовленному по поручению президента постановлению Правительства №1965, студенты вузов, ординаторы, аспиранты по медицинским специальностям, проходящие практическою подготовку, направленную на участие в мероприятиях по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, получат доплату в размере 10 тысяч рублей в месяц.

Учащиеся по программам среднего профессионального медобразования — 7 тысяч рублей в месяц. Выплаты начислят за ноябрь и декабрь. Получать их будут не только граждане РФ, но и иностранцы. Претендовать на премию смогут студенты — очники, практикующиеся в больницах и поликлиниках без оформления трудовых отношений. За ноябрь выплаты переведут в декабре, за декабрь — не позднее последнего рабочего дня 2020 года.

Выплаты медикам и соцработникам продлены до конца следующего года

До конца 2021 года будут начисляться и соцвыплаты работникам больниц и поликлиник, задействованным в диагностике и лечении COVID-19. Данная надбавка была установлена в ноябре Постановлением Правительства №1762. Размер выплаты, согласно документу, должен определяться в зависимости от отработанных смен. Одна нормативная смена представляет собой 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю. Так, врачи скорой помощи за смену получат 2430 рублей, средний медперсонала — 1215 рублей, младший медперсонал — 950 рублей, фельдшеры по приёму вызовов — 600 рублей, водители машин выездных бригад — 1215 рублей.

Врачам стационаров за смену полагается — 3880 рублей, среднему и младшему медперсоналу стационаров — 2430 рублей и 1215 рублей соответственно. Докторам, оказывающим медпомощь в амбулаторных условиях, за нормативную смену должны выплатить 2430 рублей, среднему медперсоналу — 1215 рублей, младшему медперсоналу — 600 рублей.

«Ковидные» выплаты до конца 2021 года положены и работникам соцучреждений. Надбавки рассчитываются за смену продолжительностью 14 дней, в течение которых сотрудники постоянно проживали на территории организации, указано в Постановлении Правительства № 1859.

Врачам в соцучреждениях за такую смену будут дополнительно начислять по 40 тысяч рублей, а при выявлении в организации COVID-19 — 60 тысяч рублей, соцработникам, педагогам и среднему медперсоналу — 25 и 35 тысяч соответственно. Младшему медперсоналу положена надбавка в размере 15 тысяч рублей, а при выявлении COVID-19- 20 тысяч рублей, техническому персоналу — 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Надбавки получат силовики

Также социальные выплаты за оказание медпомощи, связанной с диагностикой и лечением коронавирусной инфекции установлены для военнослужащих, сотрудников ФСИН, полиции, Росгвардии, противопожарной службы, МЧС. Надбавки планируют начислять с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года. Как и в больницах, суммы выплат рассчитывают, отталкиваясь от отработанных смен. И это — также одна пятая часть от продолжительности рабочего времени в неделю.

13 декабря вступят в силу приказы МЧС и ФСИН, определяющие порядок начисления выплат сотрудникам этих ведомств. Кто именно и какие надбавки получит определено в Постановлении кабмина № 1896. В частности:

Членам экипажей самолётов и вертолётов МЧС, занимающимся медицинской эвакуацией пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), положено 1215 рублей за одну смену.

Военнослужащим и сотрудникам с обязанностями, аналогичными тем, что выполняют врачи и медработники с высшим (немедицинским) образованием, средний и младший медперсонал, задействованные в санитарно-эпидемических мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса, за одну нормативную смену начислят 3 880 рублей, 2 430 рублей и 1 215 рублей соответственно.

Военнослужащие и работники, с обязанностями как у врачей, оказывающих скорую медпомощь, получат по 2 430 рублей за смену.

Источник: Парламентская газета