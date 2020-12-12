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Названа категория малоимущих, которым грозит существенная денежная поддержка. Какое условие?

21:59 12.12.2020 Фото: pxhere
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Минтруд предлагает разрешить заключать социальный контракт тем, кто ведет свое подсобное хозяйство в виде огорода.

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Владельцы подсобных хозяйств тоже смогут заключать соцконтракт на переобучение

Минтруд предлагает разрешить заключать социальный контракт тем, кто ведет свое подсобное хозяйство. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй. По этому соглашению соцзащита оказывает помощь, в том числе социальные услуги, денежные выплаты, предоставляет необходимые товары.

В свою очередь другая сторона обязана, например, пройти переобучение, трудоустроиться, развивать собственное дело, то есть человек может заниматься развитием своего бизнеса. Минтруд хочет включить в список оснований для получения соцподдержки также ведение личного подсобного хозяйства — иными словами, человек может держать кур, гусей, скот, выращивать фрукты и овощи и продавать их, и получать за это субсидии.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас переобучение — самостоятельное мероприятие господдержки по соцконтракту. Поэтому в ведомстве предложили дать возможность получать дополнительное образование при реализации других мероприятий соцконтракта. Так, владельцы подсобных хозяйств тоже смогут заключать соцконтракт на переобучение.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в ближайшие три года на заключение соцконтрактов будет выделено более 116 миллиардов рублей из всех уровней бюджета.

Источник: Парламентская газета

огород. подсобное хозяйство отказ в соцподдержке поддержка малоимущих соцконтракт
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