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Вышла замуж за жениха Владислава 19-летняя невеста-Милана в Бердске. Дружат с 5 класса. Мечтают побывать в Польше

12:45 12.12.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Еще в школе они поняли, что нет такого слова в мире, которое могло бы описать их любовь.

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Молодые мечтают посетить разные страны

В снежный день 11.12.2020 вступили в брак 19-летняя Милана Иманулитти и 20-летний Владислав Кутько.

Начали дружить молодожены еще в школе, в 5 классе. С тех пор они вместе.

Милана привлекла Владислава своей отзывчивостью и открытостью. Владислав понравился Милане настойчивостью и умением добиваться своего.

- Меня привлекла его настойчивость. Он добивался меня очень много лет. Все время был рядом, везде поддерживал, помогал,- поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Милана.

Новобрачные уверены, они друг друга отлично дополняют. В их паре сочетается всё: и дружба, и любовь, однако, слово для сравнения своей любви они еще не придумали.

- Такого сравнения еще не придумали,-заявил жених-Владислав Кутько.

- С чем сравнить то даже не знаю... Мы свои. Мы родные. Мы друг друга дополняем,- произнесла невеста.

На вопрос поедут ли молодые в совместное путешествие, они однозначно ответили "да".

- Да, мы поедем. Поедем в Казахстан. В будущем в планах есть и Польша,- сообщила Милана.

Как стало известно, пара планирует в будущем детей. Секрет счастливых отношений, по их мнению, в моральной поддержке друг друга.

- Просто нужно друг друга слышать, понимать, помогать и поддерживать,- сказала невеста.

- И доверять,- добавил жених.

"Курьер. Среда. Бердск" желает молодоженам семейного счастья и благополучия!

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