Вышла замуж за жениха Владислава 19-летняя невеста-Милана в Бердске. Дружат с 5 класса. Мечтают побывать в Польше

В снежный день 11.12.2020 вступили в брак 19-летняя Милана Иманулитти и 20-летний Владислав Кутько.
Начали дружить молодожены еще в школе, в 5 классе. С тех пор они вместе.
Милана привлекла Владислава своей отзывчивостью и открытостью. Владислав понравился Милане настойчивостью и умением добиваться своего.
- Меня привлекла его настойчивость. Он добивался меня очень много лет. Все время был рядом, везде поддерживал, помогал,- поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Милана.
Новобрачные уверены, они друг друга отлично дополняют. В их паре сочетается всё: и дружба, и любовь, однако, слово для сравнения своей любви они еще не придумали.
- Такого сравнения еще не придумали,-заявил жених-Владислав Кутько.
- С чем сравнить то даже не знаю... Мы свои. Мы родные. Мы друг друга дополняем,- произнесла невеста.
На вопрос поедут ли молодые в совместное путешествие, они однозначно ответили "да".
- Да, мы поедем. Поедем в Казахстан. В будущем в планах есть и Польша,- сообщила Милана.
Как стало известно, пара планирует в будущем детей. Секрет счастливых отношений, по их мнению, в моральной поддержке друг друга.
- Просто нужно друг друга слышать, понимать, помогать и поддерживать,- сказала невеста.
"Курьер. Среда. Бердск" желает молодоженам семейного счастья и благополучия!