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Названа категория россиян, которым повысят транспортный налог

12:50 12.12.2020 Фото: Pixabay
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Некоторые россияне, которые купили авто стоимость чуть менее трех миллионов рублей, в следующем году будут платить транспортный налог больше.

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Те, кто купили авто стоимостью около трех миллионов рублей, в следующем году будут платить транспортный налог больше

Ставка транспортного налога в России вырастет для ряда автовладельцев уже в следующем, 2021 году. Это произойдет вслед за повышением цен на некоторые модели автомобилей.

Как пишет «Автостат», в последнее время в России все чаще говорят о повышении цен на автомобили. Аналитики предсказывают ситуацию, согласно которой список машин, облагаемых «налогом на роскошь», со следующего года станет шире.

Некоторые россияне, которые купили авто стоимость чуть менее трех миллионов рублей, в следующем году будут платить транспортный налог больше. Дело в том, что при расчете ставки налога принимается в расчет не конкретная цена автомобиля на момент покупки, а его нахождение в списке от Минпромторга.

Этот список Минпромторг должен пересмотреть до 1 марта 2021 года. Учитывая, что только за последнее время цены на авто выросли на 12%, этот список будет расширен.

Поэтому российским автомобилистам, которые приобрели машины на крайних пороговых отметках цен, стоит ожидать повышения суммы налога.

Например, весной в перечне непременно должны оказаться Toyota Fortuner и Toyota Hilux: после ноябрьского повышения цен их начальные комплектации стоят все еще ниже 3 млн рублей, зато в более дорогих версиях – доходят до 3 492 500 рублей (у Fortuner) и 3 269 000 рублей (у Hilux). Аналогичная картина – по Nissan Murano, Mitsubishi Pajero Sport и ряду других.

Напомним, не так давно жители Приморья пожаловались на высокие ставки налога, который они платят за свои автомобили в течение года. В соцсетях появился пост девушки, которая решила поинтересоваться, сколько платят по транспортному налогу рядовые жители Приморья. Сама жительница края рассказала, что испытала шок, когда увидела цифру для своей семьи.

дорогие автомобили список Минпромторга транспортный налог
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