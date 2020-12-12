Новые правила установления первичной инвалидности вводят в России

Указанный проект призван не допустить нарушения прав граждан, впервые претендующих на установление им инвалидности.

Указанный проект призван не допустить нарушения прав граждан, впервые претендующих на установление им инвалидности

Министерство труда и соцзащиты предлагает внести изменения во временные методические рекомендации по установлению первичной инвалидности на основе медзаключений. Соответствующий документ опубликован федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке, из-за загруженности медицинских организаций и ограничений, введенных из-за коронавируса, граждане, которых впервые направили на медико-социальную экспертизу, испытывают трудности в проведении обследований. Отмечается, что за период с апреля по ноябрь текущего года на такую экспертизу из медорганизаций направили на 23 процента меньше пациентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Указанный проект призван не допустить нарушения прав граждан, впервые претендующих на установление им инвалидности.

В свою очередь, документом предусмотрено, что если медорганизация впервые направляет на экспертизу гражданина, у которого есть ранее подтвержденные заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения или нарушения функций органов и систем организма, то в направлении указываются основные данные о состоянии здоровья человека, отражающие степень выраженности нарушенных функций органов и систем.

«При этом медицинские обследования, содержащиеся в перечне, гражданам в медицинских организациях не проводятся», — говорится в пояснении.

Ранее сообщалось, что гражданам не придётся повторно обращаться в поликлинику, если она указала неполные данные в направлении на медико-социальную экспертизу — чиновники будут сами возвращать направление с указанием недостающей информации.

Источник: Парламенсткая газета