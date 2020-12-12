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Новые правила установления первичной инвалидности вводят в России

19:00 12.12.2020 Фото: pxhere
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Указанный проект призван не допустить нарушения прав граждан, впервые претендующих на установление им инвалидности.

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Указанный проект призван не допустить нарушения прав граждан, впервые претендующих на установление им инвалидности

Министерство труда и соцзащиты предлагает внести изменения во временные методические рекомендации по установлению первичной инвалидности на основе медзаключений. Соответствующий документ опубликован федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке, из-за загруженности медицинских организаций и ограничений, введенных из-за коронавируса, граждане, которых впервые направили на медико-социальную экспертизу, испытывают трудности в проведении обследований. Отмечается, что за период с апреля по ноябрь текущего года на такую экспертизу из медорганизаций направили на 23 процента меньше пациентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Указанный проект призван не допустить нарушения прав граждан, впервые претендующих на установление им инвалидности.

В свою очередь, документом предусмотрено, что если медорганизация впервые направляет на экспертизу гражданина, у которого есть ранее подтвержденные заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения или нарушения функций органов и систем организма, то в направлении указываются основные данные о состоянии здоровья человека, отражающие степень выраженности нарушенных функций органов и систем.

«При этом медицинские обследования, содержащиеся в перечне, гражданам в медицинских организациях не проводятся», — говорится в пояснении.

Ранее сообщалось, что гражданам не придётся повторно обращаться в поликлинику, если она указала неполные данные в направлении на медико-социальную экспертизу — чиновники будут сами возвращать направление с указанием недостающей информации.

Источник: Парламенсткая газета

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