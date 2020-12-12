12.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Беззащитные пассажиры такси: страховые выплаты пострадавшим пассажирам такси могут увеличить

22:00 12.12.2020 Фото: pxhere
0

При этом экономическая выгода этого бизнеса приводит к «неконтролируемому увеличению парка легковых такси, непрофессионализму водителей, злоупотреблениям в этой сфере и сопровождается повышенными рисками для здоровья граждан».

% name% title
Стоимость выплат поднимут до 500 тыс. руб.

В России может быть введено обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков такси за причинение вреда здоровью и жизни пассажира, после чего размер максимальной выплаты пострадавшим поднимется с 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на пленарных заседаниях в декабре.

Документ разработала группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым и председателем Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым.

«В настоящее время остро стоит проблема безопасности пассажиров, пользующихся услугами легковых такси, также низкой остаётся финансовая защищенность данной категории пассажиров в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу при перевозках легковыми такси», — указано в пояснительной записке к документу.

При этом экономическая выгода этого бизнеса приводит к «неконтролируемому увеличению парка легковых такси, непрофессионализму водителей, злоупотреблениям в этой сфере и сопровождается повышенными рисками для здоровья граждан», уверены парламентарии.

«В настоящее время всё, на что может рассчитывать пострадавший пассажир такси — это компенсация по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — пояснили авторы. Максимальная выплата по нему в части возмещения вреда, причиненного жизни потерпевшего, составляет  500 тысяч рублей.

Источник: Парламентская газета

страхование пассажира страховые выплаты такси
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы часто пользуетесь услугами такси?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заявление ПФР: Водителям-инвалидам срочно-срочно нужно оформить разрешение на бесплатную парковку на Госуслугах - срок до 31 декабря 2020
22:20 12-12-2020
Заявление ПФР: Водителям-инвалидам срочно-срочно нужно оформить разрешение на бесплатную парковку на Госуслугах - срок до 31 декабря 2020
Беззащитные пассажиры такси: страховые выплаты пострадавшим пассажирам такси могут увеличить
22:00 12-12-2020
Беззащитные пассажиры такси: страховые выплаты пострадавшим пассажирам такси могут увеличить
Названа категория малоимущих, которым грозит существенная денежная поддержка. Какое условие?
21:59 12-12-2020
Названа категория малоимущих, которым грозит существенная денежная поддержка. Какое условие?
Будут или нет начислены путинские выплаты в 2021 году семьям с детьми
21:56 12-12-2020
Будут или нет начислены путинские выплаты в 2021 году семьям с детьми
После укуса собаки умерла от бешенства 8-летняя девочка
21:43 12-12-2020
После укуса собаки умерла от бешенства 8-летняя девочка
Куда поехать отдыхать в 2021 году российским туристам. Основные тренды
21:30 12-12-2020
Куда поехать отдыхать в 2021 году российским туристам. Основные тренды
Зимние каникулы 2020-2021: когда начнутся у школьников Москвы?
21:17 12-12-2020
Зимние каникулы 2020-2021: когда начнутся у школьников Москвы?
Ужасный-ужасный 2020: почти половина россиян недовольны этим годом
21:09 12-12-2020
Ужасный-ужасный 2020: почти половина россиян недовольны этим годом
БердскАктивно скупают картошку и сапоги, но экономят на сырах сычужных жители Новосибирской области
21:00 12-12-2020
Активно скупают картошку и сапоги, но экономят на сырах сычужных жители Новосибирской области
Производственный календарь 2021: рабочее время, праздничные дни. Скачать
20:30 12-12-2020
Производственный календарь 2021: рабочее время, праздничные дни. Скачать