Беззащитные пассажиры такси: страховые выплаты пострадавшим пассажирам такси могут увеличить

При этом экономическая выгода этого бизнеса приводит к «неконтролируемому увеличению парка легковых такси, непрофессионализму водителей, злоупотреблениям в этой сфере и сопровождается повышенными рисками для здоровья граждан».

Стоимость выплат поднимут до 500 тыс. руб.

В России может быть введено обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков такси за причинение вреда здоровью и жизни пассажира, после чего размер максимальной выплаты пострадавшим поднимется с 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на пленарных заседаниях в декабре.

Документ разработала группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым и председателем Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым.

«В настоящее время остро стоит проблема безопасности пассажиров, пользующихся услугами легковых такси, также низкой остаётся финансовая защищенность данной категории пассажиров в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу при перевозках легковыми такси», — указано в пояснительной записке к документу.

При этом экономическая выгода этого бизнеса приводит к «неконтролируемому увеличению парка легковых такси, непрофессионализму водителей, злоупотреблениям в этой сфере и сопровождается повышенными рисками для здоровья граждан», уверены парламентарии.

«В настоящее время всё, на что может рассчитывать пострадавший пассажир такси — это компенсация по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — пояснили авторы. Максимальная выплата по нему в части возмещения вреда, причиненного жизни потерпевшего, составляет 500 тысяч рублей.

Источник: Парламентская газета