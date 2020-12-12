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Некоторые категории военных обяжут вернуть деньги государству после увольнения

20:00 12.12.2020 Фото: pxhere
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Возместить расходы на обучение придётся военнослужащим, уволенным в связи с утратой доверия, лишением допуска к гостайне за нарушение закона и в связи с нарушением запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы.

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Перечень оснований досрочного увольнения военнослужащего с военной службы по «негативным» основаниям не является исчерпывающим

Перечень оснований досрочного увольнения военнослужащих-контрактников с военной службы по «негативным» основаниям, при которых они обязаны возместить затраты государству на их обучение, может быть расширен. Такой законопроект планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в декабре во втором чтении.

Возместить расходы на обучение придётся военнослужащим, уволенным в связи с утратой доверия, лишением допуска к гостайне за нарушение закона и в связи с нарушением запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы. А также в связи с несоответствием требованиям, неисполнением обязанностей, нарушением запретов, установленных законом о воинской службе, в связи с отказом проходить тестирование на наркотики или совершением административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств и психотропных веществ.

Сейчас возмещать затраты на военную и специальную подготовку обязаны граждане, отчисленные из военных образовательных учреждений профобразования или учебных военных центров за нарушение дисциплины или неуспеваемость, окончившие обучение, но отказавших заключать контракт на службу, или же уволившиеся раньше срока. «Перечень оснований досрочного увольнения военнослужащего с военной службы по «негативным» основаниям не является исчерпывающим», — отмечают в правительстве. Если военнослужащий увольняется по другим основаниям, он «не обязан возмещать средства федерального бюджета, затраченные на его военную или специальную подготовку», говорится в пояснении к законопроекту.

Источник: Парламентская газета

обучение военных расходы на возмещение увольнение из армии
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