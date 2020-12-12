Названо средство, снижающее смертность от коронавируса на 68%

Специалисты провели более ста исследований и выяснили, что для уменьшения количества дней, проведенных на аппарате ИВЛ, необходимо применять от шести до 24 граммов витамина C каждый день.

При тяжелой форме заболевания организм использует витамин C гораздо быстрее

Прием витамина C облегчает течение коронавирусной инфекции и снижает смертность от нее на 68%, к такому выводу пришла международная группа ученых, пишет портал Nutrients.

Специалисты провели более ста исследований и выяснили, что для уменьшения количества дней, проведенных на аппарате ИВЛ, необходимо применять от шести до 24 граммов витамина C каждый день. При тяжелой форме заболевания организм использует витамин C гораздо быстрее, считают они.

Такие выводы, кроме того, отражают и то, что у большинства пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии наблюдается дефицит витамина C. Cоавтор исследования, руководитель отделения интенсивной терапии Медицинской школы Восточной Вирджинии, профессор Пол Марик считает необходимым применять при лечении от COVID-19 витамин C наряду с антикоагулянтами и стероидами, пишет РИА Новости.