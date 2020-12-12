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Названо средство, снижающее смертность от коронавируса на 68%

19:30 12.12.2020 Фото: pxhere
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Специалисты провели более ста исследований и выяснили, что для уменьшения количества дней, проведенных на аппарате ИВЛ, необходимо применять от шести до 24 граммов витамина C каждый день.

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При тяжелой форме заболевания организм использует витамин C гораздо быстрее
Прием витамина C облегчает течение коронавирусной инфекции и снижает смертность от нее на 68%, к такому выводу пришла международная группа ученых, пишет портал Nutrients.
Специалисты провели более ста исследований и выяснили, что для уменьшения количества дней, проведенных на аппарате ИВЛ, необходимо применять от шести до 24 граммов витамина C каждый день. При тяжелой форме заболевания организм использует витамин C гораздо быстрее, считают они.
Такие выводы, кроме того, отражают и то, что у большинства пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии наблюдается дефицит витамина C. Cоавтор исследования, руководитель отделения интенсивной терапии Медицинской школы Восточной Вирджинии, профессор Пол Марик считает необходимым применять при лечении от COVID-19 витамин C наряду с антикоагулянтами и стероидами, пишет РИА Новости.
Таким способом ему удалось снизить смертность тяжелобольных пациентов с коронавирусом до уровня менее пяти процентов.
Источник: radiosputnik
витамин С смертность от коронавируса средство от коронавируса
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Аноним, 12 декабря 2020 20:32
НВР:
Да

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