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Отличная новость: Дорогой медосмотр и новые анализы для водителей отложили еще на год

09:00 12.12.2020 Фото: Pixabay
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По приказу, который должен вступить в силу с 1 января, может быть использован лишь CDT-тест (маркер хронического злоупотребления алкоголем), а Минздрав намерен разрешить использовать любые существующие методики.

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Дополнительное обследование придется проходить водителям

Министерство здравоохранения решило отложить вступление в силу новых правил медосвидетельствования на получение водительского удостоверения до 1 января 2022 года. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, действующий порядок медосвидетельствования водителей будет работать до конца следующего года. В Минздраве хотят за это время проработать методы освидетельствования, сообщили ранее в ведомстве.

В частности, планируется расширить спектр методик на выявление алкогольной зависимости. По приказу, который должен вступить в силу с 1 января, может быть использован лишь CDT-тест (маркер хронического злоупотребления алкоголем), а Минздрав намерен разрешить использовать любые существующие методики. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования, рассчитывают в министерстве.

Новый порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей предполагает, что автомобилистам придется проходить химико-токсикологическое исследование мочи, а также сдавать кровь на выявление алкоголизма.

Изначально приказ должен был вступить в силу с 22 ноября 2019 года. Перед этой датой образовались длинные очереди в наркодиспансеры, так как стоимость справки психиатра-нарколога должна была значительно вырасти, в отдельных регионах — с 200-1000 рублей до 5-6 тысяч. В связи с этим вступление в силу приказа сначала перенесли на 1 июля 2020 года, а позже на 1 января 2021 года.

Ранее отложить вступление в силу новых правил медосвидетельствования призвал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он отметил, что новый порядок в условиях пандемии будет выглядеть особенно неуместно.

Источник: Парламентская газета

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