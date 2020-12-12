Прогнозы Ванги: Какие важные предсказания сделала Ванга перед смертью

Прогнозы болгарской провидицы, вызывающие сейчас ажиотаж в сети, были записаны за 2 месяца до кончины.

Помимо прочего, Ванга пророчила встречу с пришельцами

Ванга сделала последние предсказания примерно за 2 месяца до смерти. Кончина прорицательницы сопровождалась необычными событиями. Многим интересно, что сказала Ванга перед смертью. Некоторые ее пророчества уже сбылись, другие выглядят неправдоподобно, и этим пугают.

История знает несколько имен известных прорицателей. Ванга или Вангелия Гуштерова – одно из них. Болгарская предсказательница пользовалась авторитетом у представителей разных социальных слоев. Ей приписывали также способности целительницы. Ванга прожила долгую жизнь, сделав множество прогнозов. Некоторые утверждают, что предсказания редко сбываются, а образ болгарской прорицательницы – идея КГБ для получения информации. Но многие верят в сверхъестественные силы слепой провидицы.

Смерть Ванги сопровождали таинственные события

Вангелия Гуштерова скончалась 11 августа 1996-го в правительственной больнице Софии. Пожилую (85 лет) прорицательницу доставили в клинику из-за ухудшения состояния. Медики посменно дежурили у кровати Ванги несколько дней. Но их усилия не дали результата.

Состояние прорицательницы ухудшилось резко. когда медики попытались провести задыхающейся пациентке трехеотомию, в больнице пропал свет. Резервные генераторы заработали с задержкой. Ванга скончалась в момент сбоя – в 10:10.

Очевидцы считают день похорон также прошел необычно.

«Был ливень – как будто небо плакало по Ванге. Небо неожиданно прояснилось при выносе гроба – на могилу упал яркий солнечный луч», — вспоминала Нешка Робева, бывший тренер болгарской сборной по художественной гимнастике.

Считается, что предсказательница ожидала смерти. Ванга заявила, что ее земные задачи завершены после окончания строительства храма Св. Петки в Рупите.

Последние предсказания прорицательницы

Прогнозы болгарской провидицы, вызывающие сейчас ажиотаж в сети, были записаны за 2 месяца до кончины. Ванга много чего сказала перед смертью. Она утверждала, что видит быстро сменяющих друг друга мертвецов и не успевает описывать их. К последним прогнозам Ванги относят:

Появление смертельных болезней и способов борьбы с ними. В частности, считается, что она предрекла появление лекарства, облегчающие жизнь больных ВИЧ. Прорицательнице также приписывают предупреждение о пандемии коронавируса.

Демографический и экономический кризис в России, сменяющийся подъемом.

Катаклизмы в Европе, где к власти придут чужестранцы;

Потопы из-за глобального потепления;

Встречу с пришельцами. Ванга предсказывала знакомство землян с жителями некоей планеты Вафим, пишет «Звезда».

Многие слова провидицы пугают или кажутся нереалистичными. Кроме того, прогнозы Ванги сбывались далеко не всегда. Так, в прошедшие годы не произошла предсказанная Третья мировая война. Но, возможно, люди просто неверно истолковали временные рамки некоторых прогнозов.

Источник: Пронедра