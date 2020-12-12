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Активно скупают картошку и сапоги, но экономят на сырах сычужных жители Новосибирской области

21:00 12.12.2020 Фото: pixabay.com
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Значительное увеличение по потреблений прозошло по лимонам (на 20,4%), моркови (на 19,8%), орехам (на 16,1%), свекле столовой (на 13,3%), огурцам свежим (на 10,5%), яблокам (на 9,6%).

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Хлеб подорожал

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражается в количестве какого-либо одного товара (услуги) с конкретными потребительскими свойствами, которое может быть приобретено при условии, что вся сумма денежных доходов будет направлена только на эти цели.

Существенное снижение покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения Новосибирской области в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло по таким продовольственным товарам, как пшено (на 33,6%), капуста свежая (на 20,2%), крупа манная (на 9,9%), мука пшеничная (на 9,8%), лук репчатый (на 9,3%), сыры сычужные твердые и мягкие (на 8,3%), чай черный байховый (на 6,3%).

Значительное увеличение – по картофелю (на 24,9%), лимонам (на 20,4%), моркови (на 19,8%), орехам (на 16,1%), свекле столовой (на 13,3%), огурцам свежим (на 10,5%), яблокам (на 9,6%).

Среди непродовольственных товаров можно отметить увеличение покупательной способности на сапоги, ботинки зимние для детей школьного возраста с верхом из натуральной кожи (на 21,5%), среди услуг – на плату за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (на 6,7%).

Источник:  Новосибирскстат

рост цен цены на продукты
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