Вводить ли локдаун в России из-за коронавируса, думает Кремль

Во вторую волну ковид добавил смертности. Как пояснил Песков, это мировая тенденция.

Песков заявил, что в России не планируют вводить локдаун из-за COVID

В России по-прежнему не планируется вводить жесткий карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю, что каких-то планов по введению локдауна по-прежнему нет", - сказал он журналистам.

Пескову также задали вопрос о том, чем обусловлен рекордный показатель смертности от коронавируса в октябре. В ответ представитель Кремля отметил, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала все необходимые пояснения по этой теме накануне.

"Действительно, ковид добавил смертности - к общему великому сожалению. Это, к сожалению, мировая тенденция", - сказал Песков.

Как сообщил накануне Росстат, смертность от коронавируса в России в октябре выросла больше чем в два раза и составила 22,5 тыс. случаев.