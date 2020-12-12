Вводить ли локдаун в России из-за коронавируса, думает Кремль

В России по-прежнему не планируется вводить жесткий карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще раз повторяю, что каких-то планов по введению локдауна по-прежнему нет", - сказал он журналистам.
Пескову также задали вопрос о том, чем обусловлен рекордный показатель смертности от коронавируса в октябре. В ответ представитель Кремля отметил, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала все необходимые пояснения по этой теме накануне.
"Действительно, ковид добавил смертности - к общему великому сожалению. Это, к сожалению, мировая тенденция", - сказал Песков.
Как сообщил накануне Росстат, смертность от коронавируса в России в октябре выросла больше чем в два раза и составила 22,5 тыс. случаев.
CDC сенсационно (но без внимания СМИ) подтвердил, что из их статистики умерших с К19 лишь у 6% коронавирус значился как единственная смертельная патология. У оставшихся 94% КРОМЕ к19, было в среднем еще 2.6 смертельных патологии в свидетельстве о смерти.
Короче, согласно официальным данным CDC, менее 10 000 из 168 864 «смертей, связанных с COVID-19», можно отнести только к COVID-19. Это в 4-6 раз меньше, чем среднее количество смертей которые СПИСЫВАЮТ на эпидемию гриппа в год в США.