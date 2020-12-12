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Вводить ли локдаун в России из-за коронавируса, думает Кремль

15:50 12.12.2020 Фото: pixabay.com
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Во вторую волну ковид добавил смертности. Как пояснил Песков, это мировая тенденция.

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Песков заявил, что в России не планируют вводить локдаун из-за COVID
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Вводить ли локдаун в России из-за коронавируса, думает КремльСколько умерло и заразилось коронавирусом за сутки на 12 декабря в России, подсчитал оперштабЕщё 827 новостей

В России по-прежнему не планируется вводить жесткий карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю, что каких-то планов по введению локдауна по-прежнему нет", - сказал он журналистам.

Пескову также задали вопрос о том, чем обусловлен рекордный показатель смертности от коронавируса в октябре. В ответ представитель Кремля отметил, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала все необходимые пояснения по этой теме накануне.

"Действительно, ковид добавил смертности - к общему великому сожалению. Это, к сожалению, мировая тенденция", - сказал Песков.

Как сообщил накануне Росстат, смертность от коронавируса в России в октябре выросла больше чем в два раза и составила 22,5 тыс. случаев.

COVID-19 коронавирус пандемия Дмитрий Песков
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От редакции

Всеобщего и тотального карантина не будет?

Аноним, 12 декабря 2020 15:59
ЦКЗ (CDC), федеральное агентство США по контролю за распространением заболеваний, в своем заявлении подтвердило, что с самого начала "пандемии" лгало доверчивой публике.
CDC сенсационно (но без внимания СМИ) подтвердил, что из их статистики умерших с К19 лишь у 6% коронавирус значился как единственная смертельная патология. У оставшихся 94% КРОМЕ к19, было в среднем еще 2.6 смертельных патологии в свидетельстве о смерти.
Короче, согласно официальным данным CDC, менее 10 000 из 168 864 «смертей, связанных с COVID-19», можно отнести только к COVID-19. Это в 4-6 раз меньше, чем среднее количество смертей которые СПИСЫВАЮТ на эпидемию гриппа в год в США.

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